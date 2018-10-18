البلوت .. «الصكة» الرابحة

256 طاولة بلوت دارت عليها بطولة المملكة للبلوت التي انطلقت أمس في الصالة الخضراء في الرياض التي تستمر 11 يوما بمشاركة 20480 متسابقا ويقودها 256 حكما بواقع حكم على كل طاولة، حيث شهد اليوم تأهل 1280 فريقا "كل فريق يتكون من لاعبين". ورفضت اللجنة المنظمة دخول أي متسابق في اليوم الأول لم يلتزم بالزي السعودي الرسمي للمواطنين مشترطة التقيد بلبس الثوب والشماغ أثناء اللعب. ورفعت الجوائز المالية للفائزين في النسخة الثانية للبطولة إلى مليوني ريال لأصحاب المراكز الأربعة الأولى، إذ سيحصل صاحبا المركز الأول على مليون ريال مناصفة فيما بينهما، وسينال المركز الثاني مبلغ نصف مليون ريال، والمركز الثالث مبلغ 300 ألف ريال، وأخيرا يظفر المركز الرابع بـ 200 ألف ريال.وشهد اليوم الأول من بطولة البلوت خمس جولات يلعب في كل جولة 512، بمجموع 2560، وحضر مشاركون من مختلف الأعمار أعلى من 18 عاما حسب نظامها، فيما كان أكبر المشاركين سنا، متسابق بعمر 79 عاما، كما شهدت مشاركة فاعلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأب مع ابنه "مشعل الشيباني وابنه مقينع، وفهد السيف الذي يبلغ من العمر 79 عاما برفقة ابنه محمد حيث تمنى بعد تأهله أن تساعده خبرة 60 عاما في البلوت لتحقيق اللقب.يشار إلى أن الفريق الخاسر في "صكة البلوت" يحصل على ورق اللعبة، فيما يتنقل الفريق الرابح إلى المراحل الأخرى حتى الوصول إلى نيل إحدى الجوائز المرصودة التي تبلغ مليوني ريال حيث ستكون الجائزة كـ "الصكة الرابحة للفائز".