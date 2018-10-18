الحربي: هزازي سيعود إلى الأخضر إذا التزم

أوضح سعود الحربي، رئيس نادي أُحد، أن فريقه يحتاج إلى الصبر حتى يحقق النتائج المطلوبة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وقال "الفريق يقدم عملا كبيرا، كل شيء متوافر، لكن فقدان النقاط أمر من عند الله، في مباراة النصر التي خسرناها 2/1، ضمن الجولة الأولى، الجميع شاهد هدف المغربي نورالدين أمرابط، لاعب الأصفر، الذي سخر خبراته بصحبة زملائه للتسجيل في الدقيقة 96، في اللقاء الثاني خسرنا أمام الأهلي 2/0، وفي تحدي الفيصلي، عانينا النقص في ظل غياب الثنائي حسين عبدالغني، وإسلام سراج، ما أثر في المجموعة لنستحق الخسارة لأننا لم نقدم شيئا، وفي صدام الاتفاق، الذي تعادلنا معه من دون أهداف، كنا الأحق بالنقاط الثلاث، بالنظر إلى نسبة الاستحواذ التي تخطت حاجز الـ 75 في المائة، لكن التوفيق لم يحالفنا يومها".وبرأ الحربي، المدرب البارجوياني فرانسيسكو آسي، من فقدان النقاط، وقال "على النقيض، فإنه يبذل مجهودات كبيرة وأكثر من رائعة، قد تكون هناك عوامل لم تساعد اللاعبين، بيد أنه ومع مضي الوقت سيتأقلم الجميع على أسلوبه، الآن مضت خمس جولات، وتبقت 25 مرحلة من عمر الدوري، سنحصد النقاط، أستطيع التأكيد أن الفوز في عشر مباريات سيضمن لنا البقاء في النسخة المقبلة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين"، منبها إلى أنه لا يخشى الهبوط إلى الدرجة الأدنى، وقال "عندما نقارن أُحد ببقية الأندية خلاف الهلال، النصر، والأهلي، سنجد أننا الأفضل بجانب الشباب، والتعاون، فقط نحتاج إلى مزيد من الصبر، فالأجهزة الفنية والإدارية تعمل، وسيشاهد الجميع أُحد، بعد فترة التوقف الدولية".وجدد تأكيده أن عودة المخضرم حسين عبدالغني، إلى صفوف المنتخب السعودي لكرة القدم، عبر بوابة أُحد، ليست مستغربة، وقال "المهاجم نايف هزازي، أيضا إذا سار وفقا للخطط ذاتها التي وضعها الجهاز الفني، فسيلحق بالأخضر مجدّدا، لأن بيئة النادي مميزة للعمل الرياضي".