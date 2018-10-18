النصر ينتظر أمرابط .. وموسى يغيب

تضاءلت نسبة مشاركة النيجيري أحمد موسى لاعب فريق النصر لكرة القدم في مباراة فريقه أمام الباطن ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، نظرا لحالة والده الصحية التي تلازم السرير الأبيض على أن ينضم لتدريبات الفريق بعد مباراة الباطن.وينتظر أن يلتحق المغربي نور الدين أمرابط في تدريبات الفريق الختامية اليوم والمغادرة مع الفريق إلى حفر الباطن مساء بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية.واعتمد المدرب الأورجوياني كارينيو على تكثيف منطقة الوسط لتضييق الخناق على ملعب الخصم الباطن والسعي للتسجيل مبكرا في المباراة التي تجمع الفريقين غدا، ولن يتمكن عبدالعزيز الجبرين في الوجود في قائمة الفريق لاستمرار شعوره ببعض الآلام في العضلة الخلفية ووضع برنامج خاص له.وكان الدولي الأسترالي براد جونز قد انضم لتدريبات الفريق أمس بعد فراغه من المشاركة مع منتخب بلاده على أن يوجد أساسيا لحماية عرين النصر.من جانب آخر، منحت إدارة النصر مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لكل لاعب بعد فوزهم على الحزم ضمن الجولة الماضية وذلك تحفيزا لهم قبل مباراة الباطن حيث تسعى إدارة النصر إلى مواصلة استمرار تجهيز اللاعبين معنويا بتقديم مكافآت مالية مجزية بعد كل مباراة لحصد النقاط والاستمرار في صدارة الدوري.