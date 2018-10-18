الاتحاد يدرس تغيير الأطقم

ينتظر أن تبحث إدارة نادي الاتحاد مع شركات ملابس عالمية، لاختيار إحداها لتأمين أطقم فريقها إضافة إلى فرق الألعاب المختلفة بديلا عن الشركة الحالية التي لا تجد قبولا من الجماهير.وكان نواف المقيرن رئيس النادي قد عقد أمس اجتماعا بحضور مساعده المهندس التركي وياسر نصيف الرئيس التنفيذي للنادي، وعبدالله كبوها أمين الصندوق لدراسة إمكانية تغيير شركة الملابس الحالية إضافة إلى تفعيل متجر نادي الاتحاد في جدة والمناطق الأخرى لزيادة المردود المالي نظرا للشعبية الكبيرة من الجماهير.فنيا، حرص المدرب الكرواتي بيليتش على تكثيف التدريبات الفنية تحضيرا لمباراة أحد غدا ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وشارك الحارس أمين بخاري في التدريبات بعد عودته من الأخضر، في حين اكتفى الأسترالي جورمان بمتابعة التدريبات بعد فراغه من تمثيل منتخب بلاده بينما ينتظر أن يكون المغربي كريم الأحمدي قد وصل إلى جدة في ساعة متاخرة البارحة على أن يشارك في مران اليوم قبل مواجهة أحد غدا.