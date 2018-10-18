فيصل: سنبحث عن السلبيات كي نتلافاها

أكد الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، أن بطولة البلوت انطلقت أمس للمواطنين والمقيمين، وقال "سعدنا بنجاح بطولة البلوت الأولى وأنا كرئيس للاتحاد مهمتي ألا أشاهد النجاح، بل متابعة السلبيات لتلافيها في البطولات المقبلة لتكون أفضل".وأضاف "حتى لو لم يشاهد الحكام أو المنظمون هذه السلبيات أنا لا بد أن أشاهدها وأقف عليها من أجل تحسينها ونحن تعلمنا كثيرا من البطولة الأولى من ناحية التنظيم والإخراج والحكام وطريقة دخول اللاعبين إلى الأشياء البسيطة كورقة اللعب والحمدلله تعلمنا كثيرا وإن شاء الله تنتهي هذه البطولة بنجاح آخر".وبين أن البطولة هذه السنة مفتوحة، وقال "سنعمل بطولات أخرى في الموسم المقبل لكل شرائح المجتمع السعودي ونحن يهمنا ليس فقط بطولة البلوت، بل في الألعاب الأخرى في "الكنكان" و"بنت السبيت" وأيضا ألعاب ورقية أخرى، حيث سنعمل بطولات خليجية مع الاتحادات الخليجية وأيضا بطولات للنساء وهذا إن شاء الله قريب ونحن الآن نعكف على عمل خاص للنساء ليكون لديهن التجربة المميزة وأيضا ليشاهد العالم أن نساءنا يتميزن في هذه اللعبة".وبين أن اختيار قاعة هذا الموسم بدل من قاعتين كما كان في الموسم الماضي من أجل سهولة التنظيم وقال "رأينا أن التجمع في قاعة واحدة أفضل من أجل سهولة التنظيم ويكون تركيزنا في مكان واحد للتركيز على اللاعب بدلا من التركيز على الأماكن".وحول منع حضور الجماهير من أجل تركيز اللاعبين، قال "الخوف من وجود الجمهور من أجل تنبيه اللاعبين أو تشتيت تركيزهم أثناء اللعب من الأشياء التي نرتاح لها في بطولة البلوت في الصالة الخضراء وأن المدرجات تكون لتجهيز اللاعبين لدخول اللعبة وهم يلعبون نبدأ بفتح المدرجات للاعبين الآخرين للعبة التي تليها. أما الجمهور فهم يتابعون البطولة عبر التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي وإن شاء الله في المواسم المقبلة قد نفتح المدرجات للجمهور".