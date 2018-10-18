خان ينسحب من شراء «ويمبلي»

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس، أنه لن يتم بيع ستاد (ويمبلي)، بعدما سحب الملياردير الأمريكي (الباكستاني الأصل) شهيد خان عرضه لشراء الملعب العريق.
وقدم خان الذي يمتلك نادي فولهام، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وفريق جاكسونفيل جاجوارز، الذي يلعب في دوري كرة القدم الأمريكي، عرضا لشراء الملعب مقابل 600 مليون جنيه استرليني (788 مليون دولار)، كان من المقرر أن يصوت عليه اتحاد الكرة الإنجليزي الأسبوع المقبل.
وقوبلت عملية البيع المقترحة لاستاد إنجلترا الوطني بمعارضة شديدة من عدة جبهات، وبرر خان سحب عرضه بنقص الدعم الشعبي لإتمام العملية.
وصرح مارتن جلين الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة الإنجليزي "شهيد خان أبلغنا بسحب عرضه لشراء الملعب نحترم قراره تماما". وأوضح "خان كان يعتقد أن عرضه لشراء ملعب ويمبلي سيوفر السيولة المالية للمساعدة في تحسين مرافق كرة القدم المجتمعية في إنجلترا، وسيلقى استحسانا من قبل جميع الأطراف المعنية بكرة القدم". وأضاف "في اجتماع أخير مع خان، أكد لنا أنه بدون دعم أقوى من داخل اللعبة، فإنه سيتم النظر إلى عرضه بأنه أكثر إثارة للانقسام مما كان متوقعا، ليقرر في النهاية سحب اقتراحه". وأشار "ملعب ويمبلي يعد درة الملاعب الإنجليزية ويحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم وسيستمر في الازدهار تحت ملكية الاتحاد الإنجليزي".
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