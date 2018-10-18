بعد إنجاز أعمال الأنفاق والمسارات .. مترو الرياض ينتهي من تركيب الجسور

تتسارع وتيرة إنجاز مشروع مترو الرياض التابع لمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، يوما بعد يوم، وكان آخرها الانتهاء من تركيب آخر قطعة خرسانية لأعمال الجسور بنسبة إنجاز 100 في المائة.
وجاء الإنجاز مكملا لمعظم أعمال الأنفاق العميقة بنسبة 100 في المائة، وأعمال المسارات السطحية بنسبة 93 في المائة، وانطلاق أعمال التحسين العمراني في محيط عدد من المسارات.
ويستمر سير أعمال مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام لـ"القطار والحافلات"، في 250 موقعا على امتداد مسارات شبكة القطار، موزعة على أعمال إنشائية في المحطات الرئيسة والفرعية البالغ عددها 85 محطة، ومراكز المبيت والصيانة البالغ عددها سبعة مراكز. وجرى تصميم كل عناصر مشروع قطار الرياض البالغ نسبة إنجازه 75 في المائة، من ستة مسارات بطول 176 كيلومترا، وفق مواصفات تقنية عالية، من أبرزها استخدام نظام القطارات الآلي (دون سائق).
وتتوزع مسارات شبكة القطار بين ثلاثة مستويات، تتضمن "أنفاقا تحت الأرض بنسبة تبلغ 42 في المائة، ومسارات على سطح الأرض بنسبة تبلغ 11 في المائة، ومسارات على الجسور بنسبة 47 في المائة.
ويسهم المشروع في تشكيل ركيزة أساسية في مستقبل المدينة الحضري والاقتصادي، إذ سيسهم في تغيير نمط الحياة، بما يتجاوز توفير خدمات النقل العام إلى تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية في العاصمة.
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