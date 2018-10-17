"أوبك" تحذر: العوامل غير الأساسية خارج السيطرة .. تقوض استقرار السوق النفطية

حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" من أن العوامل غير الأساسية التي لها تأثير واسع في السوق في المرحلة الراهنة خارج نطاق سيطرة أي جهة من أصحاب المصلحة، وهذه العوامل لها تأثير قوي بشكل خاص في صناعة النفط الخام، منوهة بأن الأحداث الجيوسياسية أو الكوارث الطبيعية أو الاختراقات التكنولوجية أو غيرها من أوجه عدم اليقين الحرجة يمكن أن تغذي حالة التوتر في الأسواق العالمية خاصة في أسواق المال، ما يزيد من تأثيراتها في صناعة النفط، لافتة إلى أن هذا كان واضحًا بشكل خاص في الأشهر الأخيرة.

وأشار تقرير حديث للمنظمة – بمناسبة اجتماعات منتدي سيراويك للطاقة في الهند، والاجتماع الثالث رفيع المستوى للحوار بين "أوبك" والهند - إلى أن وجهة نظر "أوبك" الحالية هي أن السوق في الوقت الحالي مزودة بشكل كاف ومتوازنة بشكل جيد، وإن كانت في حالة هشة.

وأضاف التقرير، أنه "بالنسبة إلى عام 2019، هناك إمكانية متنامية لاختلال التوازن وذلك بسبب النمو الكبير في العرض حاليا، وبطبيعة الحال هذا التقييم يخضع لأوجه عدم اليقين الحرجة"، موضحا أن عدم اليقين بشأن السياسات ومستويات الديون المرتفعة تاريخيًا وارتفاع نقاط الضعف المالية والسياسة المحدودة يمكن أن يزيد من تقويض آفاق النمو.

وأفاد التقرير بأن الهند ستظل تلعب دورا محوريا في مستقبل صناعة النفط العالمية، وفي قيادة النمو الاقتصادي، متوقعا أن يرتفع الطلب اﻷساسي للطاقة على اﻟﺼﻌيد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ بنسبة 33 في المائة، أو 91 مليون برميل ﻳﻮميا ﻓﻲ اﻟﻔﺘرة بين 2015 و2040 وسيكون هناك نحو 24 في المائة من هذه الزيادة اﻟﻤتوﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻨد.

كما توقع التقرير أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 14.5 مليون برميل يوميا، حيث يرتفع من 97.2 مليون برميل يوميا في عام 2017، إلى 111.7 مليون برميل في اليوم بحلول 2040، وسيكون نصيب الهند فى نمو الطلب نحو 5.8 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل 40 في المائة من حجم الطلب النفطي.

ورجحت "أوبك" نقلا عن بيانات التقرير السنوي للمنظمة أن تشهد الهند أكبر طلب إضافي على النفط "3.7 في المائة سنويًا" وأسرع نمو في الفترة حتى عام 2040.

ويرى التقرير أن الترابط بين عالمنا هو الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها التغلب على التحديات المشتركة من خلال تطوير برامج التعاون الدولي والعمل الجماعي، مشيرا إلى أن هذا النهج جزء لا يتجزأ من سياسات "أوبك".

وأشاد التقرير بتجربة التعاون الحديثة التى تجمع "أوبك" مع المستقلين تحت مظلة "إعلان التعاون" التاريخي، لافتا إلى أن هذا النهج التعاوني يتمحور حول مبادئ الاحترام المتبادل والشفافية وتبادل المعرفة ويشكل أساسًا لتعاون طويل الأمد، وقد أدى بالفعل إلى ازدهار علاقات التعاون والحوار بين "أوبك" والهند.

وذكر التقرير أن برامج الحوار والمشاورات بين المنتجين والمستهلكين حققت نتائج مرضية، التي تتسم بالاتساع والشمول ولا تزال ضرورية بسبب الظروف الحالية في الاقتصاد العالمي وفي صناعة النفط.

في سياق متصل، أوضح لـ "الاقتصادية"، روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، أن العوامل والمخاطر الجيوسياسية تلقي بظلال قوية على السوق وقد تؤدي إلى استمرار ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية غير مبررة في علاقة العرض والطلب التي هى حاليا أقرب إلى التوازن، لكن التوترات وحالة عدم اليقين في السوق والمخاوف من تطورات بعض الصراعات الدولية تلقي بظلال قوية على السوق وتحد من استقرارها.

وأضاف شتيهرير أن "توقعات نمو الطلب النفطي انخفضت خلال العامين الجاري والمقبل بسبب تأثير ارتفاع الأسعار والحروب التجارية في معدل النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن مصلحة المنتجين والمستهلكين تكمن في تحقيق الاستقرار في السوق وبقاء الأسعار في مستويات محفزة للنمو الاقتصادي.

من جانبها، تقول لـ "الاقتصادية"، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير الباحثين في المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، "إن تحول علاقة المنتجين في "أوبك" وحلفائهم إلى شكل مؤسسي طويل المدى، ستكون له بالتأكيد انعكاسات إيجابية على توازن السوق خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تصاعدا غير طبيعي في مستوى التوترات والصراعات الدولية وانعكاسات العوامل السياسية على الاقتصاد".

وذكرت كومندانتوفا أن أسعار خام برنت ارتفعت بنحو 20 في المائة منذ آب (أغسطس) الماضي وأدت إلى إنعاش المراكز المالية لشركات الطاقة، لكن الجميع يدرك أن الارتفاعات مبعثها عوامل قلق في السوق بسبب اقتراب العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، وأنها لا تعكس خللا حقيقيا في علاقة العرض والطلب.

من ناحيته، يوضح لـ "الاقتصادية"، أندريه يانييف المحلل والباحث البلغاري في شؤون الطاقة، أن "أوبك" تنظر بتقدير خاص إلى الهند باعتبارها من أسرع اقتصاديات العالم نموا، وهو ما جعلها المكون الرئيسي في منظومة الطلب على النفط، مشيرا إلى أن الجولة الثالثة من الحوار بين "أوبك" والهند أسهمت فى تقليل مخاوف المستهلكين على وضع الإمدادات بعد تطبيق العقوبات على إيران.

وأشار يانييف إلى أن حالة التوتر في السوق حاليا "عابرة" وستستعيد الاستقرار بعد خفوت تأثير العقوبات وهدوء بعض الصراعات الحالية، لافتا إلى أن التعاون الاستراتيجي الجديد بين المنتجين الذي سيعلن في كانون الأول (ديسمبر) المقبل من المؤكد أنه سيكون داعما لاستعادة التوازن وتهدئة حمى ارتفاع الأسعار.

إلى ذلك، استقرت أسعار النفط أمس إثر مكاسب لثلاثة أيام، بعد أن أظهرت بيانات لقطاع النفط انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام الأمريكية وسط مخاوف بشأن الإمدادات.

وبحسب "رويترز"، انخفض الخام الأمريكي الخفيف 65 سنتا إلى 71.25 دولار للبرميل، فيما تراجع خام برنت 57 سنتا إلى 80.85 دولار للبرميل، بعد أن زاد 1.15 دولار في الجلسات الثلاث السابقة.

وخام القياس العالمي، الذي بلغ أدنى مستوى في أسبوعين خلال الأسبوع الماضي مع تراجع أسواق الأسهم، منخفض نحو خمسة دولارات عن أعلى مستوى في أربع سنوات 86.74 دولار المسجل في الثالث من تشرين الأول (أكتوبر).

وقال وارن باترسون محلل أسواق السلع الأولية في "آي.إن.جي"، "إن أرقام معهد النفط الأمريكي فاجأت السوق حيث انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 2.13 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات لزيادتها".

وتوقع مسح أجرته "رويترز" قبيل إعلان بيانات معهد النفط زيادة مخزونات الخام نحو 2.2 مليون برميل.

وانخفضت أيضا مخزونات البنزين 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير – التي تشمل وقود التدفئة والديزل – بنحو 246 ألف برميل.