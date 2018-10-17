الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض رغم نتائج أعمال قوية وقطاع السيارات يهبط

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء رغم صدور نتائج مالية قوية من قطاع التكنولوجيا والتي لم تسهم في رفع معنويات المستثمرين، في ظل موسم أعمال نتائج يُعتبر مهما إذا أرادت بورصات القارة إنهاء العام على صعود.

وسجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوياتها في 22 شهرا الأسبوع الماضي، حينما اهتزت الأسواق العالمية بفعل القلق من ارتفاع عائدات السندات الأمريكية ومخاوف جيوسياسية وعلامات على تباطؤ اقتصادي.

وبعدما صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي لأعلى مستوياته في أسبوع في التعاملات المبكرة، تراجع المؤشر تدريجيا ليغلق منخفضا 0.44 في المئة.

وتكبد مؤشر قطاع صناعة السيارات الأوروبي، الذي يتأثر بالتجارة، خسائر ثقيلة ليتراجع 1.9 في المئة، بعدما قال بنك جولدمان ساكس إنه يرى أن الربع الثالث يشكل تحديا للقطاع.

وتراجعت أسهم رينو وبيجو وفيات كرايسلر بنسب تراوحت بين 3.1 و4.6 في المئة.

وتعرضت السوق أيضا لضغوط من سهم فريسينيوس للرعاية الطبية، الذي هبط 16.5 في المئة، بعدما جاءت النتاج المالية للشركة مخيبة للآمال.

وسجلت دانون لمنتجات الألبان والصناعات الغذائية أيضا نتائج محبطة، وانخفض سهمها 4.3 في المئة بعدما أظهرت النتائج تباطؤا حادا في نمو المبيعات الفصلية.

وعلى الجانب المشرق، صعد مؤشر قطاع التكنولوجيا 0.5 بالمئة.

وارتفع سهم إيه.إس.إم.إل بنسبة 3.4 بالمئة بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة الهولندية التي تورد المعدات إلى شركات صناعة الرقائق ارتفاعا أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية، وهو ما هدأ المخاوف من تباطؤ في سوق أشباه الموصلات.

وفي أنحاء أوروبا، تراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.07 في المئة، والمؤشر داكس الألماني 0.5 في المئة، بينما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.5 في المئة.

