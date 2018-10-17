رئيس وكالة "تاس" الروسية يزور "الاقتصادية"

زار صحيفة "الاقتصادية" أمس ماكسيم فليمينوف رئيس تحرير وكالة تاس الروسية للأنباء، وجليب بريانسكي رئيس قسم الاتصالات في صندوق الاستثمار الروسي، وكان في استقبالهما الزميل عبدالرحمن المنصور رئيس التحرير، حيث عقد لقاء عمل بحضور الزملاء محمد البيشي مساعد رئيس التحرير، محمود مشارقة، محمود لعوتة، والزميلة خولة القريشي. وخلال اللقاء تم مناقشة مجالات التعاون الإعلامي الممكنة بين الجانبين وفرص تبادل المعلومات، إضافة إلى تعزيز تغطية التقدم الاقتصادي الكبير في المملكة وما تضمنته "رؤية 2030" في وسائل الإعلام الروسية، وتبادل الأفكار، وإبراز جهود البلدين في الشؤون الاقتصادية والاستثمارية. وقد اتفقت رؤية الطرفين على ما تم مناقشته في الاجتماع. وأبدى رئيس الوكالة الروسية إعجابه بالحراك الاقتصادي في السعودية والتعاون الوثيق بين الرياض وموسكو في شؤون الطاقة والمجالات الأخرى. يذكر أن وكالة تاس تأسست قبل 115 عاما، وهي مؤسسة حكومية، تضم أكثر من ألف موظف، ولديها 60 مكتبا داخل روسيا، و60 مكتبا آخر موزعة في أنحاء العالم.