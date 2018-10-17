وزير خارجية بريطانيا : التدخل العسكري في اليمن جاء بطلب من الرئيس اليمني

أكد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت اليوم إنه لا يوجد حل سهل للأزمة اليمنية.

وأوضح في بيان اليوم بمناسبة إعلان الحكومة البريطانية عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة للشعب اليمني إن العلميات العسكرية التي تنفذها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية جاءت بطلب من الرئيس اليمني وقتها.

وجدد الوزير البريطاني التأكيد بأن أولويات الحكومة البريطانية في اليمن تتركز حول التوصل الى حل سياسي وإجراء مفاوضات سلام، مضيفاً إن المملكة المتحدة تستخدم علاقاتها مع المملكة العربية السعودية لتحقيق تلك الأهداف.