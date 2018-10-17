مخزونات الخام الأمريكية ترتفع للأسبوع الرابع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي للأسبوع الرابع على التوالي، بينما انخفضت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 6.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر تشرين الأول، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 2.2 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن استهلاك مصافي التكرير للخام زاد بمقدار 77 ألف برميل يوميا. ولم يطرأ تغير يذكر على معدلات تشغيل المصافي لتستقر عند 88.8 بالمئة من الطاقة الإجمالية.

وتراجعت مخزونات البنزين مليوني برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رأي أجرته رويترز انخفاضا قدره 1.1 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 827 ألف برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.3 مليون برميل.

وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل يوميا، بينما تراجعت صادرات الخام إلى 1.8 مليون برميل يوميا.

