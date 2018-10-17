"السعودية لإعادة التمويل العقاري" توقع اتفاقية مع "السعودي الفرنسي" لتقديم حلول تمويل سكني

وقعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري اتفاقية جديدة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، من خلال الشراكة مع البنك السعودي الفرنسي، والتي جرى توقيعها بحضور وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ماجد بن عبدالله الحقيل، بهدف تقديم حلول تمويل سكني أكثر تنوعاً وبأسعار أفضل. وقد تم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الإسكان بين كلّ من الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي ريان فايز، بحضور عدد من المسؤولين التنفيذيين من الجانبين. وتأتي هذه الاتفاقية بعد شهرين من إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الشريحة الأولى من تمويلات القروض العقارية لمدة 15 إلى 20 سنة بنسبة ثابتة، والتي تقدّم للمواطنين من خلال مؤسسات مالية رائدة في المملكة في إطار تحفيز قطاع التمويل العقاري. وأوضح فابريس سوسيني أن الاتفاقية مع "السعودي الفرنسي" تأتي ضمن ما نستهدف تحقيقه في إطار تمويلات القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة، إذ أصبح البنك السعودي الفرنسي شريكاً في تقديم المزيد من حلول التمويل العقاري طويل الأجل، الذي يوفّر للمواطنين الاستقرار والأمان طيلة مدة القرض. وأضاف سوسيني: "لا شك أنّ توفّر مجموعة من منتجات القروض العقارية طويلة الأجل بنسبة ثابتة أمام المقترضين ومن مؤسسات مالية عدّة، سيسهّل حصول المواطن متوسط الدخل على التمويل وبالتالي تملّك منزله الخاص، علماً أن هذه القروض تسهم في حماية الأقساط الشهرية تجاه أية مستجدات في المستقبل". تياجات الباحثين عن امتلاك منازلهم.