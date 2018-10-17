ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في سبتمبر والأساسي ينخفض

أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تسارع التضخم بمنطقة اليورو في سبتمبر بما يتفق مع توقعات السوق وذلك بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة لكن التضخم الأساسي الذي يستثني تكاليف الطاقة والأغذية غير المصنعة انخفض في ذلك الشهر.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المستهلكين في دول منطقة اليورو التسع عشرة ارتفع 0.5 بالمئة عن الشهر السابق في سبتمبر وارتفع 2.1 بالمئة على أساس سنوي بما يتفق مع توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم.

كانت أسعار الطاقة أكبر عامل فردي ساهم في الزيادة السنوية حيث ساهمت بمقدار 0.9 نقطة في القراءة الكلية. وزادت أسعار الخدمات 0.57 نقطة والأغذية والخمور والتبغ 0.51 نقطة.

وباستثناء الأسعار المتقلبة للطاقة والأغذية غير المصنعة، فيما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، يكون التضخم قد سجل 0.3 بالمئة عن الشهر السابق و1.1 بالمئة سنويا وهو ما يقل عن زيادة بنسبة 1.2 بالمئة في أغسطس و1.3 بالمئة في يوليو .

ويريد المركزي الأوروبي إبقاء التضخم أقل من اثنين بالمئة بقليل على مدى عامين ويخطط لوقف برنامج شراء السندات الحكومية في السوق الثانوية بنهاية العام والذي كان يهدف لرفع التضخم صوب المستهدف.