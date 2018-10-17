"ميديكلينيك" تسجل أكبر تراجع خلال عامين مع نتائج محبطة في سويسرا وبريطانيا

سجلت مجموعة "ميديكلينيك انترناشيونال" ذات المسؤولية المحدودة للمستشفيات الخاصة أكبر تراجع لها خلال عامين ، حيث تسببت نتائج النصف الأول هذا العام لوحداتها في سويسرا وبريطانيا في خيبة أمل للمستثمرين ، كما جاء تصور المجموعة المعنية بتقديم الرعاية الصحية لإيراداتها أقل من المتوقع في الشرق الأوسط لهذا العام .

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء الاقتصادية عن بيان أصدرته الشركة التي تتخذ من ستيلينبوش في جنوب أفريقيا مقرا لها اليوم الأربعاء أن العمليات في سويسرا تضررت من تعديلات تنظيمية أدت إلى انخفاض في معدلات دخول المستشفيات ، وأن ميديكلينيك تتوقع الآن نموا متواضعا فى الإيرادات بالنسبة للعام بالكامل في سويسرا.

وتراجعت أسهم المجموعة بنسبة تبلغ 19% في لندن ، وهو أكبر تراجع منذ شباط/فبراير 2016 .

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ،روني فان دير ميرفي، في اتصال متعدد الأطراف :"نركز بوضوح على نقاط الضغط التي نواجهها حاليا ، ولا سيما في سويسرا، وسوف نعمل بدأب إلى حد كبير لبحث الوضع وتغييره".

