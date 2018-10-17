أمين عام "أوبك": السعودية "ملتزمة" لضمان عدم حدوث نقص في سوق النفط 

قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو اليوم الأربعاء إن السعودية أكدت للمنظمة أنها "ملتزمة وقادرة ومستعدة" لضمان عدم حدوث نقص في سوق النفط، كما قال باركيندو بأن لدينا تفاؤل حذر بأن السوق ستظل تتلقى إمدادات جيدة.