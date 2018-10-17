الملك سلمان يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية أنغولا

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية من الرئيس جواو لورينسو رئيس جمهورية أنغولا.

وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، وزير العلاقات الخارجية الأنغولي مانويل أوغستو، خلال استقبال الملك له في مكتبه بالديوان الملكي اليوم.

حضر اللقاء، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير أنغولا غير المقيم لدى المملكة الدكتور خوسيه دو ليموس.