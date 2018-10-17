"أدنوك" الإماراتية تبدأ إنتاج خام نفط حقل أم اللولو الجديد

قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اليوم الأربعاء إن الشركة بدأت إنتاج وتصدير خام النفط الجديد أم اللولو هذا الشهر.

وأم اللولو مزيج ينتجه الحقلان أم اللولو وصرب اللذان تديرهما أدنوك البحرية، بإنتاج أولي قدره 50 ألف برميل يوميا ومن المتوقع تصديره من جزيرة زركوه في الإمارات.

كان المتحدث قال الشهر الماضي إن الحقلين سيسهمان مساهمة ملموسة في تحقيق هدف الوصول بطاقة إنتاج أدنوك إلى 3.5 مليون برميل يوميا بنهاية 2018.