"أسمنت الجوف" توقع اتفاقية لتصدير مادة الأسمنت والكلينكر إلى فلسطين

أعلنت شركة أسمنت الجوف عن توقيع اتفاقية تجهيز وبيع اسمنت وكلينكر مع شركة سند للتجارة والتسويق، والمسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني - فلسطين، وذلك مساء يوم الثلاثاء 16-10-2018 م، تقوم شركة اسمنت الجوف بموجبها بتصدير مادة الاسمنت والكلينكر لشركة سند للتجارة والتسويق، وهي شركة فلسطينية تعمل في استيراد وتجارة وتوزيع الاسمنت والمنتجات التكميلية للصناعات الانشائية في السوق الفلسطيني.

وقالت الشركة أن الأثر المالي للتغير سيظهر الاثر المالي ابتداء من منتصف الربع الرابع 2018 م، كما تبلغ الكمية السنوية 50 الف طن.