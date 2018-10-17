وزير الخارجية الأمريكي يغادر الرياض

غادر وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو الرياض اليوم، عقب زيارة للمملكة.

وكان في وداعه بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، و وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة كريستوفر هينزيل, وعدد من أعضاء السفارة الأمريكية بالرياض.