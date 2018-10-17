109 آلاف منشأة للصناعات التحويلية في السعودية .. تضم 991 ألف موظف

بلغ عدد منشآت الصناعات التحويلية في السعودية 109 آلاف منشأة، يعمل فيها نحو 991332 موظفا وموظفة، استحوذ الأجانب على قرابة 85.8 في المائة من هذه الوظائف.ووفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء اطلعت "الاقتصادية عليها، بلغ عدد الأجانب العاملين في هذه الأنشطة 751420 مشتغلا، مقابل 239912 موظفا سعوديا الذين شكلوا نسبة 24.2 في المائة، وذلك بنهاية الربع الأول من العام الجاري.واستحوذ الموظفون الرجال النسبة الأعلى من عدد العاملين بنحو 98.2 في المائة، حيث يبلغ عددهم 973433 موظفا، مقابل 17899 موظفة، بمجموع 18 ألف موظفة.واستحوذت السعوديات العاملات في هذه المنشآت على النسبة الأكبر، وذلك بوجود 9698 سعودية، مقابل 8201 موظفة أجنبية.وشرعت وزارة العمل في تنفيذ قرار توطين وظائف قطاع التجزئة، وقالت إن قرار توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محال السيارات والدراجات النارية، ومحال الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحال الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحال الأواني المنزلية.ويأتي القرار في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.ومن المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتبارا من 10 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بينما يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، ومحال الحلويات، في 8 كانون الثاني (يناير) 2019.واعتمدت الوزارة في وقت سابق الدليل الإرشادي لقرار توطين منافذ البيع في 12 نشاطا اقتصاديا في قطاع التجزئة، وتضمن الدليل شرحا للمفاهيم الأساسية لتطبيق قرار التوطين إضافة إلى عرض لبرامج الدعم المختلفة التي تقدمها الجهات الحكومية المشاركة في قرار التوطين.