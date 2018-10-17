«نمو» تهبط للجلسة الـ 4 على التوالي إلى 2313 نقطة

تراجعت السوق الموازية للجلسة الرابعة على التوالي لتغلق عند 2313 نقطة فاقدة 59 نقطة بنسبة 2.5 في المائة. وتراجعت قيم التداول 9 في المائة بنحو 76 ألف ريال لتصل إلى 753 ألف ريال، بمعدل 7.3 ألف ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 13 في المائة بنحو تسعة آلاف سهم لتصل إلى 58 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.35 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت صفقة واحدة لتصل إلى 102 صفقة. وارتفعت ثلاثة أسهم مقابل تراجع "ثوب الأصيل" وحيدا بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 22 ريالا. وتصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 3.9 في المائة ليغلق عند عشرة ريالات، يليه "العمران" بنسبة 3.2 في المائة ليغلق عند 12.38 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند تسعة ريالات. وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 205 آلاف ريال، يليه "ثوب الأصيل" بقيمة 203 آلاف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 175 ألف ريال.