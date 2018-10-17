موجة شرائية تعيد الأسهم السعودية إلى اللون الأخضر بأعلى سيولة منذ 18 شهرا

واصلت الأسهم السعودية ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي لتغلق عند 7666 نقطة بمكاسب 99 نقطة بنسبة 1.3 في المائة، لترتفع قيمتها السوقية بنحو 36 مليار ريال لتصل إلى 1.83 تريليون ريال. وجاء الارتفاع بدعم من القطاعات القيادية بقيادة "المصارف". وكانت السوق قد تعرضت لضغوط بيعية في أول الدقائق لتفقد 4 في المائة إلا أن موجة شرائية أعادت السوق للمنطقة الخضراء بسيولة بلغت 7.5 مليار ريال وهي الأعلى في عام ونصف العام تقريبا. ويظهر في الجلسات الثلاث الأخيرة ارتفاع في حجم الصفقة الواحدة لتظهر نشاط المحافظ الكبيرة التي تعكس غالبا تحركات المؤسسات أو كبار الأفراد والمتخصصين. وتأتي التحركات الإيجابية في ظل انخفاض مكررات الربحية مع تحقيق نمو في الأرباح وتوزيعات نقدية جيدة. استمرار التماسك فوق مستويات 7400 نقطة يعد أمر إيجابي والعودة فوق مستويات المقاومة 7770 نقطة التي تمثل 21 يوما ستزيد من ثقة المتعاملين ما يدفع بالسوق للاقتراب من حاجز 8000 نقطة.
الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 7567 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 7262 نقطة فاقدا 4 في المائة، بينما أعلى نقطة عند 7666 نقطة رابحا 1.3 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7666 نقطة رابحا 99 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. وارتفعت السيولة 20 في المائة بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى 7.5 مليار ريال، بمعدل 49 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 27 في المائة بنحو 60 مليون سهم متداول لتصل إلى 286 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.52 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 8 في المائة بنحو 11 ألف صفقة لتصل إلى 151 ألف صفقة.
أداء القطاعات
ارتفعت سبعة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "الاتصالات" بنسبة 3.8 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 2.3 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1.8 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 4.5 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 3 في المائة، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 2.8 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 43 في المائة بقيمة 3.2 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 30 في المائة بقيمة 2.3 مليار ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 5 في المائة بقيمة 404 ملايين ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 76.20 ريال، يليه "الخزف" بنسبة 7.4 في المائة ليغلق عند 18.54 ريال، وحل ثالثا "بي سي آي" بنسبة 5.78 في المائة ليغلق عند 23.80 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "العالمية" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 29.10 ريال، يليه "أسمنت الشرقية" بنسبة 4.9 في المائة ليغلق عند 18 ريالا، يليه "الكابلات" بنسبة 4.8 في المائة ليغلق عند 30.75 ريال. وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 1.2 مليار ريال بنسبة 16 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 720 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 8 في المائة بقيمة 593 مليون ريال.
*وحدة التقارير الاقتصادية
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