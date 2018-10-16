تغريم "أودي" 800 مليون يورو لتسوية فضيحة التلاعب باختبارات العوادم

أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الثلاثاء فرض غرامة قدرها 800 مليون يورو (926 مليون دولار) على شركة أودي لتسوية اتهامها بالتلاعب في نتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بمحركات ديزل (سولار).

وذكر مكتب المدعي العام لمدينة ميونيخ في بيان اليوم الثلاثاء إنه تقرر فرض الغرامة بسبب "تهربها (الشركة) من الالتزام بالاشتراطات المقررة في محركات الديزل ذات الست اسطوانات وذات الثماني اسطوانات وسيارات الديزل".

من ناحيتها قالت "أودي" بعد إعلان قرار الادعاء العام بوقت قصير إن الغرامة ستؤثر على نتائجها في العام المالي .2018

وأضافت الشركة في بيان إنه "مع الوضع في الاعتبار التأثيرات غير العادية للغرامة، فإن أداء أودي جروب سيتراجع بشدة.. بالنسبة لتوقعات نتائجها المالية لعام 2018".