"ماسنجر" يقلد "واتساب" بميزة تأخرت عاما

يستعد تطبيق "ماسنجر" الذي أطلقه موقع "فيسبوك" قبل فترة، لمفاجأة مستخدميه بميزة طال انتظارها، خصوصا بعد تنفيذها على تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري قبل نحو عام.

وبحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن موقع "ذا فيرج" إن القائمين على ماسنجر يعكفون حاليا على اختبار ميزة جديدة، تتعلق بـ"حذف الرسالة" بعد إرسالها بحيث لا يراها المستقبِل، مضيفا أن "الخاصية لاقت إقبالا على واتساب، لذلك سيكون من الضروري تنفيذها على ماسنجر".

ومن خلال هذه الخاصية، سيكون بإمكان المستخدمين حذف الرسائل نهائيا، من خلال النقر على خيار "تعديل"، ثم "إلغاء الإرسال" أو "UNSEND".

وذكر عدد من المستخدمين أن الميزة ظهرت بالفعل على تطبيقهم، فيما كشفت تقارير إعلامية أن تعميمها على كل الحسابات في العالم قد يتم خلال الأيام المقبلة.

وتضمن الميزة إمكانية مسح الرسالة بشكل نهائي، في حال تم إرسالها بشكل خاطئ.

وكان واتساب قد أطلق خدمة" سحب الرسائل المرسلة" في أواخر عام 2017، حيث كانت الفترة التي يسمح فيها القيام بذلك لا تتجاوز 7 دقائق فقط من توقيت إرسال الرسالة، قبل أن يغير التطبيق مدة حذف الرسالة إلى ساعة و8 دقائق.