تراجع قوي في أسهم "فولفو" بعد الكشف عن مشاكل في أحد مكونات شاحناتها

سجلت أسعار أسهم "فولفو" السويدية لتصنيع الشاحنات تراجعا بأكثر من 5% خلال التعاملات الصباحية ببورصة ستوكهولم، وذلك بعدما أعلنت الشركة رصد مشكلة في مكون يتحكم في الانبعاثات.

وقالت مجموعة "فولفو" في بيان إن هذا المكون "يتلف بأسرع من المتوقع" ما يؤدي إلى تجاوز المحركات لحدود الانبعاثات من ثاني أكسيد النيتروجين.

وأضافت أن "هذا التلف ناجم عن مشكلة في المواد تحدث مع مرور الوقت" إلا أنه "لا يبدو أنه يؤثر على جميع المركبات والمحركات بنفس الطريقة و بنفس الدرجة".

ولم يتوافر على الفور تقدير لدى الشركة بشأن تكلفة أو عدد المحركات المتأثرة بالمشكلة، إلا أنها ذكرت أن معظم المحركات المعيبة بيعت في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وشددت المجموعة على أن تلف هذا المكون لا يؤثر على سلامة المنتج ولا على أداء المركبة أو المحرك إلا فيما يتعلق بالتحكم في الانبعاثات.

