ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 2.5% سنويا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك وهو المقياس الأساسي للتضخم في الصين بنسبة 2.5% سنويا خلال سبتمبر الماضي.

جاء معدل الارتفاع متفقا مع تقديرات المحللين وأعلى من المعدل المسجل في أغسطس الماضي وكان 2.3% سنويا.

في الوقت نفسه أعلن مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) بنسبة 3.6% سنويا خلال الشهر الماضي في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 3.5% فقط بعد ارتفاعه بنسبة 4.1% خلال أغسطس الماضي.

في الوقت نفسه مازال معدل تضخم أسعار المستهلك أقل كثيرا من المستوى الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي ككل وهو 3% تقريبا.