البطالة في المملكة المتحدة في أدنى معدلاتها منذ 43 عاما

أظهرت أرقام رسمية الثلاثاء أن نسبة البطالة في بريطانيا استقرت عند معدل 4 بالمئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في اغسطس هي الأدنى منذ 1975.

ولا يزال معدل البطالة ( نسبة اليد العاملة العاطلة عن العمل ) في نفس المستوى الذي كان عليه في الأشهر الثلاثة المنتهية في يوليو، حسب بيان للمكتب الوطني للإحصاءات.

وكشف المكتب أيضا ارتفاعا في وتيرة نمو الرواتب.

وارتفع معدل العائدات، باستثناء المكافآت، بنسبة 2,7 بالمئة على اساس سنوي في اغسطس، مقارنة بـ 2,6 بالمئة في الشهر الذي سبقه.

غير أنه مع احتساب المكافآت فإن العائدات نمت بنسبة 3,1 بالمئة وهي أفضل نسبة منذ نحو عقد مقارنة بـ 2,9 بالمئة في الفترة السابقة.