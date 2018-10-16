بورصة الكويت تنهي تعاملاتها على انخفاض

أنهت بورصة الكويت جلسة تعاملات اليوم، على انخفاض المؤشر العام 20.99 نقطة ليبلغ مستوى4994.3 نقطة وبنسبة انخفاض0.42 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 66 مليون سهم تمت من خلال 3772 صفقات نقدية بقيمة 19.2 مليون دينار كويتي (نحو63.36 مليون دولار أمريكي).

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 2.3 نقطة ليصل إلى مستوى4672.6 نقطة وبنسبة ارتفاع0.05 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت36.2 مليون سهم تمت عبر 123 صفقة نقدية بقيمة 5.8 مليون دينار (نحو 19.14 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 33.6 نقطة ليصل إلى مستوى 5171.6 نقطة بنسبة انخفاض 0.65 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 29.8مليون سهم تمت عبر 2542 صفقة بقيمة13.3 مليون دينار (نحو 43.89 مليون دولار).