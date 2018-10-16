«الطيران المدني»: استراتيجية شاملة لـلقطاع قريبا .. ورخصة ثالثة للخدمات الأرضية

كشف عبدالحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عن قرب انتهاء استراتيجية شاملة لقطاع الطيران المدني، مشيرا إلى أنه تم العمل عليها منذ نحو ستة أشهر.وقال خلال ملتقى الطيران المدني في الرياض البارحة "نحن في اللمسات النهائية للاستراتيجية، التي تقوم على أفكار لأشخاص وقطاعات من الهيئة وخارجها، يديرها شباب سعوديون".وأوضح أن الاستراتيجية ستأخذ قطاع الطيران إلى مستوى عالمي وترتقي به إلى أعلى المستويات، مضيفا أن هيئة الطيران معنية بالتشريع والرقابة على قطاع الطيران، حيث تمثل استراتيجية الدولة في قطاع الطيران.وبين أن التوطين في هيئة الطيران بلغ 100 في المائة، متمنيا أن يصل إلى 100 في المائة في القطاعات وشركات الطيران.وأكد أنه سيتم طرح رخصة ثالثة لمزودي الخدمات الأرضية خلال أشهر، مشددا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات في هذا القطاع في ظل المنافسة. وقال "سيتم تطوير 11 مطارا في المملكة منها مطارات الجوف وأبها وجازان وتوسعة مطار الرياض عبر الصالتين الثالثة والرابعة"، مشيرا إلى قيام شركات الطيران بنقل 38 مليون مسافر خلال العام الماضي، في حين بلغت نسبة نمو مطار الملك عبدالعزيز في جدة 11 في المائة.وأضاف "الخطوط السعودية تمر بتحول كبير مدعوم من الدولة وسنرى خطوط مختلفة عن الموجودة اليوم حيث لدينا حراك للتغيير في ظل الإمكانيات الضخمة من الكوادر البشرية والمادية، كما لدينا أهم المبادرات وهي العمل مع القطاع الخاص من خلال خصخصة قطاع الطيران مع وجود 27 مطارا".وأفصح عن قرب مشاريع جديدة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود تشريعات اقتصادية تتعلق بقطاع الطيران وهي تعد الوحيدة في المنطقة.وأعرب عن أمله إلى تكوين شراكات محلية وأجنبية لتأسيس طيران خاص في المملكة، مضيفا أن الاستثمار في قطاع الطيران واعد ويحتاج لنفس طويل. وأكد رئيس هيئة الطيران المدني خلال الجلسة التي أدارها الكابتن سليمان الصالح على أهمية تحسين تجربة المسافرين في المطارات السعودية والخدمات المقدمة للعملاء، مؤكدا أن ذلك يأتي كأحد أهم أهداف خطة الهيئة الاستراتيجية، والتي ركزت أيضا على الاهتمام بذوي الهمم العالية.وأشار إلى أن الهدف الرئيس من إقامة الملتقى يتمثل في مناقشة واستعراض أبرز الأساليب والآليات التي تسهم في تحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة، وتحقيق التعاون الأمثل بين جميع الأطراف ذات العلاقة من أجل رفع مستوى الخدمات وفق المعايير المستهدفة.كما استعرض أبرز إنجازات الهيئة العامة للطيران المدني التي استهدفت رفع مستوى الخدمات في مطارات المملكة وتحسين تجربة المسافر وفق أفضل المعايير العالمية، حيث ذكر أن الهيئة شكلت إدارة متخصصة باسم (الإدارة العامة للجودة وحماية العملاء)، لتُعنى بحماية العملاء وجودة الخدمات المقدمة للمسافر، وتحسين تجربته سواء في المطارات أو الطائرات لتصل بتلك الخدمات إلى مستوى متقدم ومنافس عالمياً.