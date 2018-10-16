فرنسا وبريطانيا .. لا أريدك ولا أستغني عنك

الفرنسيون اللعينون! في البداية أبقونا خارج "الاتحاد الأوروبي". والآن يجعلون الخروج صعبا علينا! غضب الوزير البريطاني يمكن أن يغتفر إلى حد ما. باريس صعبة. لكن الاضطرابات العصبية التي رسمت مسار بريطانيا الأوروبي كانت دائما مرتبطة بعلاقتها بجارتها الأقرب في القارة.لم يكن مفيدا أن الجنرال ديجول كان على حق. بعد أن رفض دخول بريطانيا إلى السوق المشتركة في 1963، أعلن الرئيس تشارل ديجول أن الإنجليز لن يقطعوا أبدا علاقتهم القائمة على الاعتماد على الولايات المتحدة. اعتقدوا أن الكومنولث يمكن أن يكون نسخة أخرى من الإمبراطورية. أنصار خروج بريطانيا الذين يلوحون بالأعلام يعِدون الآن بصفقة تجارية "خاصة" مع الولايات المتحدة، إلى جانب أوهام "بريطانيا عالمية" التي تعود إلى عصر اليزابيث الأولى.لذلك هناك تناظر معين في نهاية لعبة خروج بريطانيا. خليفة ديجول، إيمانويل ماكرون، يتصرف بتشدد فيما يتعلق بشروط الخروج. ولأسباب وجيهة. فهو أوروبي مقتنع بعقيدته. لا يُمكن السماح لحكومة تيريزا ماي بانتصار سهل والحصول على المقتنيات القيمة المملوكة العائلة.المنافسة والغيرة القديمتان ليستا بعيدتين أبداً عن السطح. بالنسبة إلى فرنسا، خروج بريطانيا هو تأكيد على "ألبيون الغدارة" (وصف أطلقته فرنسا على بريطانيا العظمى، يشير إلى أعمال الخيانة والغدر التي مارسها حكام بريطانيا للسعي وراء مصالحهم). ويستشف البريطانيون وجود مساع لا ترحم من الخصم القديم للحصول على ميزة ضيقة من خلال اجتذاب المصارف والشركات إلى باريس. هناك شيء من الحق لدى كلا الجانبين. المشكلة هي أنه في يوم من الأيام سينقشع ضباب خروج بريطانيا. وستكتشف فرنسا وبريطانيا مرة أخرى أنهما متشابهتان في الواقع. والأكثر من ذلك، هما في حاجة إلى بعضهما فعلا.خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقد الأمور، لكنه لم يغير من حقائق التاريخ والجغرافيا، ولا يجرؤ أحد على قول هذا، فالمزاج الوطني مشترك. سلكت كل من باريس ولندن منعطفا خاطئا في 1956. هتافهما الإمبراطوري المشترك الأخير تحول إلى حطام على يد الأمريكيين في السويس. واستنتجت فرنسا أن أوروبا يجب أن تكون قوة مساوية للولايات المتحدة وللاتحاد السوفياتي وأن تكون مستقلة عنهما. واستنتجت بريطانيا أنها يجب ألا تتحدى الأمريكيين علنا مرة أخرى. ولم تحقق كلتا الاستراتيجيتين نجاحا كبيرا.ولاء بريطانيا لواشنطن قاد إلى الغزو الكارثي للعراق وجعلها أسيرة لقومية ترمب العدائية. قدم العراق درسا مختلفا لفرنسا: في وقت الأزمات لم تستطع توحيد بقية دول أوروبا ضد الولايات المتحدة. ولا يستطيع الفرنسيون، كما يجب أن يعرف ماكرون، بناء دفاع أوروبي قوي بالتعاون مع ألمانيا المسالمة.في الشهر الماضي حدد المستشار الدبلوماسي لماكرون، فيليب إتيان، أهداف فرنسا الشاملة في مركز تشاتام هاوس للدراسات والأبحاث في لندن. وكما هو متوقع، أول هدف على القائمة كان ضمان الأمن الفوري لفرنسا وأوروبا ضد الإرهاب، والتحريفية الروسية، والهجمات السيبرانية وغير ذلك. وكان الهدف الثاني الحفاظ على نظام عالمي قائم على القواعد.يدرك الجميع الهدف الأول. عمليات التفجير الانتحارية في المدن الأوروبية، وظهور دبابات روسية في أوكرانيا، ووجود قتلة من موسكو في سالزبوري هي كلها تهديدات يمكن تحديدها بسهولة. وقد يبدو النظام القائم على القواعد مفهوما مجردا. إلا أن السلام والأمان – والمصالح الأنانية لمعظم الدول – ترتكز على هذه البنية المعقدة من المعاهدات والقواعد والمعايير والمؤسسات. إذا كان لدولة ما، مثل بريطانيا وفرنسا، مصالح منتشرة في جميع أنحاء العالم، فإن القواعد مهمة بشكل خاص.أكثر شيء أثار دهشتي بشأن تصريحات إتيان هو أنه كان من الممكن أن يقدمها مستشار بريطاني كبير. هناك فروق دقيقة مختلفة، لكن حساب تسلسل التهديدات المباشرة والمصلحة الوطنية طويلة الأجل في النظام الدولي متطابق تقريبا.لا أحد يجب أن يتفاجأ. لدى بريطانيا وفرنسا تطلعات ومصالح عالمية. ولدى البلدان قوات مسلحة كبيرة، وهما على استعداد لاستخدامها. ولكل منهما مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتتحملان مسؤوليات على صعيد الأمن الدولي. وكلتا الدولتين تملك أسلحة نووية وميزانيات دفاع حجمها متماثل. وهما تستطيعان بسهولة نشر قوات خارج حدودهما. ويكافح البلدان من أجل التوفيق بين الالتزامات العالمية ومواردهما الوطنية المتضائلة.تضرر الجيش البريطاني والقوات الجوية بسبب التكلفة الضخمة لحاملات الطائرات الجديدة وتجديد نظام "ترايدنت" الأمريكي للأسلحة النووية. وتواجه فرنسا عبئا ثقيلا مستمرا يتمثل في تجديد نظام الردع النووي الخاص بها. وسرعان ما أصبح الخيار أمامها إما بين جمع البحوث والتكنولوجيا والطاقة الصناعية، وإما فقدان القدرات.وقد اتخذ البلدان بعض الخطوات في هذا الاتجاه، بما في ذلك التجارب النووية الحساسة جدا. تريد فلورنس برالي، وزيرة الدفاع الفرنسية، أن تنضم بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلى قوة تدخل أوروبية جديدة. ووضعت كل من باريس وبرلين ترتيبات دفاعية جديدة للاتحاد الأوروبي بميزانية كبيرة للمعدات. لكن لا شيء من هذا يعتبر كافيا. فأمريكا تلوح بوداع طويل لأوروبا. والمطلوب من الأوروبيين الآن هو تحقيق قفزة خيالية أو الانسحاب من العالم إلى خارج حدوده. إذا أرادت كل من فرنسا وبريطانيا تشكيل الأحداث فعلا يجب عليهما أن تفعلا ذلك معا.