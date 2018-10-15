المفوضية الأوروبية تعتزم استثمار 200 مليون يورو لتطوير خلايا بطاريات

أعلن ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي للطاقة، في بروكسل اليوم الاثنين ،اعتزام المفوضية استثمار نحو 200 مليون يورو لتطوير خلايا بطاريات ذات كفاءة خلال العامين المقبلين.

وأوضح سيفكوفيتش أن من المنتظر إطلاق دعوة لإجراء أبحاث في المشروعات، التي لها علاقة بقطاع البطاريات في كانون ثان/يناير 2019، وسيقدم برنامج الاتحاد الأوروبي للأبحاث (هوريزون) 114 مليون يورو لهذا الغرض، فيما ستتضمن موازنة التكتل في عام 2020 تخصيص 70 مليون يورو لهذا المشروع.

يذكر أن الطلب على البطاريات وخلايا البطاريات في أوروبا سيأخذ في الزيادة خلال الأعوام المقبلة ،وذلك لتنامي عدد السيارات الكهربائية، وتقوم العديد من شركات صناعة السيارات في أوروبا بشراء هذه الخلايا من آسيا وبعد ذلك تقوم بتركيبها مع بطاريات كبيرة في سياراتها الكهربائية.

كانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي وممثلي الشركات الأوروبية أسسوا في العام الماضي ما يعرف بـ"تحالف البطاريات" لهذا الغرض.

والتقى سيفكوفيتش وزراء اقتصاد عدة دول في بروكسل اليوم.

ومن المنتظر أن تقدم الحكومات دعما للشركات في أوروبا لمساندتها في المنافسة مع نظيراتها في آسيا، وأوضح سيفكوفيتش أن شرط ذلك هو أن تتشارك دولتان على الأقل من الاتحاد الأوروبي في مشروع يتعلق بتقنيات رائدة.

واضاف أنه في هذه الحالة يمكن تغطية التكاليف بنسبة تصل إلى 100% من المرحلة الأولية للمشروع حتى مرحلة تعيين موظفين، وقال:" سنسرع من جهودنا لأن المنافسة العالمية صعبة".

يذكر أن المساعدات الحكومية لشركات منفردة ممنوعة بشكل عام في الاتحاد الأوروبي، لكن يمكن أن يكون هناك استثناء في حال ارتبطت هذه الخطوة بأهداف أوروبية للتطوير الاقتصادي.

كان مجلس المناخ التابع للأمم المتحدة قد حث في تقرير خاص على سرعة التحرك في كل المجالات من أجل تقليل معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة، وقال سيفكوفيتش:" من الواضح أن علينا بذل قصارى الجهد في كل المجالات الاقتصادية".