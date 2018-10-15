أسهم أوروبا ترتفع بحذر من أدنى مستوى في 22 شهرا

أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة 0.1 بالمئة اليوم الاثنين بعدما تعافت من أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2016، والتي كانت قد سجلتها في التعاملات المبكرة.

وجاءت الخسائر المبكرة مع استمرار الضغوط الناتجة عن الحروب التجارية وارتفاع العائد على السندات الأمريكية والانفصال البريطاني وخلاف إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي بشأن ميزانيتها.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مني الأسبوع الماضي بأكبر هبوط منذ فبراير شباط.

وتصدر سهم شركة التكنولوجيا الطبية كونفاتك قائمة الأسهم الأسوأ أداء على المؤشر ستوكس 600، حيث خسر ثلث قيمته السوقية بعدما خفضت الشركة توقعاتها وأعلنت أن رئيسها التنفيذي سيتنحى عن منصبه.

