الأسهم الأمريكية تستهل تعاملاتها على انخفاض

إستهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم منخفضة متأثرة بشأن ارتفاع تكلفة الاقتراض وتأثير الرسوم الجمركية في أعقاب أكبر تراجع أسبوعي للمؤشرات الثلاثة فيما يزيد عن سبعة أشهر.

وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي 7.53 نقطة، بنسبة 0.03 %، ليصل إلى 25332.46 نقطة، كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 3.30 نقطة، بنسبة 0.12 %، ليصل إلى 2763.83 نقطة، ونزل مؤشر "ناسداك" المجمع 23.57 نقطة، بنسبة 0.31 %، ليصل إلى 7473.33 نقطة.