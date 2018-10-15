وزير البيئة الفلبيني : جزيرة بوراكاي مستعدة لاستقبال زائريها مجددا

قال وزير البيئة الفلبيني روي سيماتو اليوم الاثنين إنه تم تنظيف جزيرة بوراكاي السياحية التي تحظى بشعبية كبيرة وهي الآن مستعدة لاستقبال زائريها مجددا ، وذلك خلال افتتاج الجزيرة بعد عملية تنظيف استغرقت ستة شهور.

وقال سيماتو :"أضمن أن الماء الآن نظيف للغاية . الجزيرة الآن رائعة. بل ستكون بوراكاي أفخم في المستقبل القريب".

وتشتهر بوراكاي بالشواطئ ذات الرمال الناعمة والخلجان الصغيرة .ورحبت الجزيرة في افتتاحها البسيط اليوم الاثنين بالسائحين المحليين فقط . وفي 26 أكتوبر ، سوف تبدأ استقبال السائحين الأجانب بالمثل.

وأغلق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الجزيرة في أبريل الماضي بعد شكوى من أنها أصبحت "بالوعة".

وأفادت هيئة تنشيط السياحة بأن بوراكاي استقبلت أكثر من مليوني سائح أجنبي ومحلي عام 2017 .

وشارك الكثير من السكان ،الذين توقفوا عن العمل بسبب غلق الجزيرة مؤقتا، في عملية التنظيف .

وقالت وزيرة السياحة بيرنا رومولوبويات إن إعادة التأهيل بالكامل للموانئ والطرق والصرف الصحي والمصارف والمرافق الأخرى سوف تستمر حتى ديسمبر العام المقبل .