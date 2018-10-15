ولي العهد يلتقي المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم المبعوث الخاص للرئيس الروسي في شؤون الأزمة السورية ألكسندر لافرينتيف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، ووكيل وزارة الخارجية الروسية سيرجي فيرشنين والسفير الروسي لدى المملكة سيرجي كوزلوف.