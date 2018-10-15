الفالح : السعودية تنتج 10.7 مليون برميل والإنتاج سيزيد الشهر القادم

قال وزير الطاقه والثروه المعدنية خالد الفالح أن السعودية تنتج 10.7 مليون برميل حاليا كما أكد أن إنتاج السعودية سيزيد الشهر القادم.

وفيما يتعلق بأسواق النفط قال وزير الطاقة "أن الأسواق متوازنة ومن المأمول نمو الطلب بوتيرة صحية في 2019" ، وأضاف سنعمل مع المستهلكين والمنتجين لكي نصبح بنكا مركزيا للطاقة.

وأوضح الفالح ان سعر النفط كان سيعود لمستوياته قبل 5 سنوات لولا جهود السعودية.

وأكد الفالح أن السعودية مستعده لإمتصاص الصدمات الناتجة عن أي تعطيلات في المستقبل ، كما نريد أن نطمئن المجتمع العالمي بأننا شركاؤهم.

