نيودلهي تطلق خطة طوارئ للتعامل مع المستويات المرتفعة من الهواء السام

أطلقت نيودلهي، اليوم الاثنين، خطة طوارئ للتعامل مع المستويات المرتفعة من الهواء السام في العاصمة الهندية.

وتعمل ما يطلق عليها اسم "خطة عمل الاستجابة المتدرجة"، على تنفيذ إجراءات لمكافحة التلوث، بناء على نوعية الهواء، تشمل إغلاق المدارس في الأيام التي يرتفع فيها التلوث إلى مستويات خطيرة.

وتتراوح نوعية الهواء في نيودلهي بين مستويات "سيئة" و"سيئة للغاية" في العديد من المواقع، بعد أن قام المزارعون خلال الأيام الأخيرة بحرق جذور وبقايا النباتات في فترة ما بعد الحصاد، بحقولهم حول المدينة.

من ناحية أخرى، قال رئيس الهيئة المركزية لمكافحة التلوث، إس بي إس باريهار، إنه قد تم فرض حظر على استخدام أجهزة مولدات الديزل، في حين تم إيقاف محطة توليد الطاقة بالفحم، بشكل مؤقت، ولكونها المساهم الرئيسي في التلوث بالمدينة.

وشملت الاجراءات الأخرى فرض حظر على أنشطة البناء في مناطق محددة، وتنظيف الطرق آليا للحد من التلوث بالغبار.

وقد أظهر الموقع الإلكتروني الحكومي لمراقبة نوعية الهواء، أن مستويات الجسيمات العالقة التي يقل حجمها عن 2.5 ميكرومتر - وهو حجم يعتبر مناسب للغاية لكي يمكن تلك الجسيمات من اختراق الأنسجة الرئوية وتدميرها - قد تصل إلى 10 أضعاف الحد الذي تعتبره منظمة الصحة العالمية آمنا.

وتصنف نيودلهي، المدينة التي يبلغ تعداد سكانها 20 مليون نسمة، بين أسوأ مدن العالم من حيث معدلات التلوث، خلال السنوات الأخيرة.