«الغذاء والدواء»: تشديد الرقابة على المياه المعبأة .. وعدد المصانع تراجع 5.5 %

بلغ عدد شركات ومصانع مياه الشرب المعبأة التي تقوم الهيئة العامة للغذاء والدواء بمهام الترخيص والرقابة وإنفاذ الأنظمة عليها، 221 مصنع مياه معبأة، وذلك بعد نقل المهام إليها من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والاستثمار.

وقالت لـ"الاقتصادية" هيئة الغذاء والدواء، إن عدد المصانع القائمة حاليا تراجع بنحو 5.5 % مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث بلغت حينها 234 مصنع مياه معبأ.

وأشارت هيئة الغذاء والدواء إلى أن الـ221 مصنعا تقع في 12 منطقة إدارية في المملكة، مبينة أنها تتابع وتراقب التزام جميع مصانع مياه الشرب المعبأة في المناطق كافة بتطبيق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخاصة بمياه الشرب المعبأة.

وذكرت أنه تتم متابعة ذلك من خلال برنامج رقابي شامل ودوري على جميع مصانع المياه المعبأة، وسحب عينات عشوائية من منتجاتها في الأسواق المحلية وإجراء تحاليل فيزيائية وكيميائية ومايكروبيولوجية للتأكد من سلامة ما يعرض في الأسواق المحلية ومطابقتها للمواصفات القياسية، وفي حال ثبوت عدم مطابقة أحد منتجات هذه المصانع للمواصفات القياسية تتخذ الإجراءات النظامية بحق المصنع المخالف، ومنها إيقاف خطوط إنتاجه وسحب المنتجات غير المطابقة من الأسواق والتحذير من استخدامها عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وكانت الهيئة قد حذرت العام الماضي، من منتجات مياه معبأة لثلاثة مصانع، بسبب تجاوز منتجاتها تركيز مادة "البرومات" المسموح بها في مياه الشرب المعبأة.