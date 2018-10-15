موجة شرائية تمحو نصف خسائر الأسهم السعودية .. والسيولة عند 6.6 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية بنحو 264 نقطة بنسبة 3.5 في المائة لتغلق عند 7266 نقطة، بعد موجة شرائية بعد منتصف الجلسة قلصت نحو نصف خسائر المؤشر. وتأتي التراجعات امتدادا لموجة انخفاض بدأت في حزيران (يونيو) الماضي من مستويات 8502 نقطة، ولا تزال السوق تحافظ على مكاسب طفيفة منذ مطلع العام، كما أن السوق لا تزال تحتفظ بمعظم المكاسب المتحققة منذ انطلاقة موجة الارتفاع للمدى الطويل أواخر 2016، حيث حققت مكاسب بنحو 36 في المائة حتى الآن. وتلك موجة الارتفاع راكمت الأرباح الرأسمالية في محافظ المتعاملين وبعدما وصلت السوق لمكررات ربحية مرتفعة فضلت المحافظ جني الأرباح وتحقيق المكاسب وترقب فرص جديدة بعد موسم نتائج الشركات، ما أدخلت السوق لموجة تراجع زادت حدتها في آخر جلستين مع التحرك السلبي للأسواق العالمية وتراجع أسعار النفط. والتراجع الأخير حسن من العوامل الأساسية للسوق، حيث أصبحت مكررات الربحية عند متوسطاتها مع عوامل محفزة قادمة، من توزيعات نقدية سنوية ودورية، وقرب الانضمام الفعلي للسوق المحلي في الأسواق العالمية، وقد تكون تلك العوامل وغيرها ما دفعت محافظ للدخول والشراء خلال جلسة أمس، حيث قلصت نحو نصف خسائر المؤشر مع اقتناصها الفرص. من ناحية فنية مستويات 7000 نقطة تعد منطقة دعم، بينما المقاومة عند مستويات 7400 نقطة.الأداء العام للسوقافتتح المؤشر العام عند 7530 نقطة واتجه نحو أدنى نقطة عند 7001 نقطة فاقدا 7 في المائة، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 7266 نقطة فاقدا 3.5 في المائة. وارتفعت السيولة 2.6 مليار ريال لتصل إلى 6.6 مليار ريال، بمعدل 40.6 ألف ريال. بينما زادت الأسهم المتداولة 46 في المائة بنحو 79 مليون سهم متداول، لتصل إلى 251 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.46 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 18 في المائة بنحو 25 ألف صفقة لتصل إلى 164 ألف صفقة.أداء القطاعاتتراجعت جميع القطاعات تصدرها "الإعلام والترفيه" بنسبة 9.8 في المائة، يليه "إنتاج الأغذية" بنسبة 8.2 في المائة، وحل ثالثا "الرعاية الصحية" بنسبة 8.2 في المائة. وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 42 في المائة بقيمة 2.8 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 30 في المائة بقيمة ملياري ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 6 في المائة.أداء الأسهمتصدر الأسهم المرتفعة "صادرات" بالنسبة القصوى ليغلق عند 63 ريالا، يليه "السعودي الفرنسي" بنسبة 3.5 في المائة ليغلق عند 31 ريالا، وحل ثالثا "سامبا" بنسبة 3.3 في المائة ليغلق عند 31 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "المصافي" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 34.20 ريال، يليه "اللجين" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 21.42 ريال، وحل ثالثا "شمس" بنسبة 10 في المائة ليغلق عند 27.45 ريال.وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة 1.7 مليار ريال بنسبة 25 في المائة، يليه "الراجحي" بنسبة 10 في المائة بقيمة 668 مليون ريال، وحل ثالثا "الإنماء" بنسبة 6 في المائة بقيمة 395 مليون ريال.* وحدة التقارير "الاقتصادية"