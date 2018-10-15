«نمو» تهبط 1.4 % إلى مستوى 2396 نقطة

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 1.4 في المائة لتغلق عند 2396 نقطة فاقدة 33 نقطة. وتراجعت قيم التداول 12 في المائة بنحو 231 ألف ريال لتصل إلى 1.7 مليون ريال، بمتوسط 14 ألف ريال. بينما انخفضت الأسهم المتداولة 8 في المائة بنحو 9.5 ألف ريال لتصل إلى 107 آلاف سهم. أما الصفقات فقد تراجعت 14 في المائة لتصل إلى 120 صفقة. وارتفع سهم "ثوب الأصيل" وحيدا بنسبة 0.2 في المائة ليغلق عند 23.54 ريال، وتصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 15 في المائة ليغلق عند 38.10 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 9.62 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 3 في المائة ليغلق عند 24 ريالا.
وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 675 ألف ريال، يليه "ريدان" بقيمة 422 ألف ريال، وحل ثالثا "ثوب الأصيل" بقيمة 192 ألف ريال.
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