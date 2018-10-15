تحديد سعر اكتتاب الشركة الوطنية للتربية والتعليم عند 19 ريالا للسهم

أعلنت مجموعة الدخيل المالية، المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات للاكتتاب العام الأولي للشركة الوطنية للتربية والتعليم، عن نجاح اكتتاب المؤسسات واكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات وصناديق الاستثمار المكتتبة في أسهم الشركة، وذلك وفقا لمعايير هيئة السوق المالية.وقد تم تحديد سعر الاكتتاب عند 19 ريالا للسهم الواحد، الذي يمثل الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد في بناء سجل الأوامر، وبنسبة تغطية بلغت 155 في المائة لإجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب مقسمة كالتالي: الأشخاص المرخص لهم والصناديق العامة والخاصة والمحافظ الخاصة المدارة من قبل الأشخاص المرخص لهم 85.4 في المائة. والمستثمرون من الشركات المدرجة وغير المدرجة: 69.3 في المائة.وأوضحت مجموعة الدخيل المالية أنه قد تم تخصيص 13 مليون سهم تمثل 100 في المائة من الأسهم المطروحة للاكتتاب للمؤسسات وصناديق الاستثمار المشاركة كمرحلة أولى، على أن يتم التخصيص النهائي للمؤسسات المكتتبة بعد انتهاء اكتتاب شريحة الأفراد.ومع إغلاق عملية بناء سجل أوامر اكتتاب المؤسسات وصناديق الاستثمار بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم طرح 1.3 مليون سهم لاكتتاب شريحة الأفراد، تمثل 10 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب، وذلك خلال فترة الطرح التي تبدأ 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2018 وتستمر لمدة سبعة أيام حتى نهاية 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2018. وبناء على اكتتاب شريحة الأفراد سوف يتم تعديل عدد الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة.