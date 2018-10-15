السعودية قاطرة التغيير العربي والإسلامي .. واستهدافها غاية المنبوذين

تواجه المملكة العربية السعودية حملة مسعورة بسبب اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي، الذي نثق كل الثقة بحكومة بلاد الحرمين في التحقيق بشكل واسع وعميق لإظهار المواطن المختفي والعثور عليه أو معرفة مصيره، وهذا ما عهدنا حكومة المملكة عليه، لكن المستغرب اتهام السعودية باختفاء مواطنها باطلا، إذ تعرف تركيا البلاد التي شهدت اختفاء المواطن السعودي بأنها ساحة جرائم وتصفيات سواء كانت على المستوى الرسمي أو الشعبي، حيث شهدت السنوات الماضية اختطاف القائد الكردي عبدالله أوجلان وجلبه إلى تركيا ومحاكمته، فيما تمت تصفية السفير الروسي في أنقرة، وكل ذلك يعرفه القاصي والداني، لكن لماذا تستهدف المملكة اليوم؟ هذا السؤال يقف خلفه عديد من الإجابات أهمها سبب التقارب التركي الأمريكي عقب أزمة القس الأمريكي وأزمة الليرة التركية، لتقوم حكومة أنقرة بتقديم تنازلات بالإفراج عن القس الأمريكي مقابل زيادة جرعة الهجمة على السعودية واتهامها باختفاء المواطن خاشقجي، إذ ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توجيه عقوبات إلى السعودية، فيما توجه تركيا ومن خلفها الحاسدون والكارهون لبلاد الحرمين كل سهام الغدر، من خلال اختلاق أدلة مفبركة لتوريط المملكة، إذ تبث وسائل الإعلام التركية أدلة غير منطقية ولا معقولة لإدانة المملكة، فتارة يتهم نجل القنصل السعودي الطالب في كلية الطب بأنه قدم لتنفيذ عملية اغتيال، في حين تقوم صحف وقنوات باختلاق قصص عن ساعة ذكية كان يرتديها المواطن المختفي، في حين تدعي وسائل إعلامية أخرى أن السلطات التركية كانت تسيطر على شبكة الإنترنت ورصدت تسجيلات تدين المملكة، ولا عجب من تلك الاتهامات.. كما أن الهجمة الشرسة التي يشنها إعلام نظام الحمدين وتنظيم الإخوان المسلمين في العالم، على الرغم من أن المصاب يمس كل سعودي وسعودية، فجمال خاشقجي هو ابن المملكة واختفاؤه يقلق المملكة على الصعيدين الحكومي والشعبي، والكارثة الأكبر أن إعلام الحمدين يتهم المملكة بإخفاء خاشقجي، وهم من أول من بثوا نبأ مقتله وتراجعوا عنه، وإن يدل هذا الفعل على شيء فإنه يدل على ما يتوافر لديهم من معلومات مؤكدة من منفذ القتل أو الخطف بشكل مباشر، فمسرح الجريمة هو الأراضي التركية التي تعد ساحتهم وميدانهم، وهي المكان الأكثر حرية لهم لتنفيذ أجندتهم الملطخة بالدماء، فالسجل الإخوانجي الذي يعج بالمؤامرات ليس من البعيد عنه أن يقوم بعملية اغتيال المواطن والكاتب السعودي، لتنفيذ مخطط "قذر" تجاه السعودية، كما أن عناصر المسرحية تظهر كومبارسا جديدا وهو المدعوة خديجة جنكيز التي ادعت أنها خطيبة الكاتب السعودي، لتوجه اتهاما مباشرا بأنه لم يخرج من مبنى القنصلية، وهي التي لم يعرفها أبناؤه ولا حتى عائلته، لتكون هي المتورط الأول في اختفائه، فكيف لها أن تحصل على جوالاته، وتدعي دخوله القنصلية.ويعد السبب وراء الهجوم على السعودية لأنها أكثر دولة سارت خطوات جريئة وبعيدة في الإصلاحات الداخلية، ولا يمكن النظر إلى هذه الأزمات المتكررة بأحجام مختلفة إلا على أنها معركة سياسية وإعلامية واسعة، وعند مواجهة تحديات كهذه، هل من الممكن مواجهة القوى الفكرية والتنظيمية في المنطقة إلى آخر الطريق الصعبة والحد من تأثيرها؟ فلا بد أن ندرك أن عملية إزاحة البناء الفكري والتنظيمي المتشدد في المنطقة، الذي شيد على مدى أكثر من أربعة عقود ليست بالسهلة، وستكون أصعب مع الأيام المقبلة، إذ إن استهداف السعودية متوقع لأنها الدولة القاطرة التي تقود عملية التغيير، التي تمس مساحة جغرافية وبشرية شاسعة من أقصى مشارق الأرض إلى مغاربها، من خلال إعادة صياغة المفاهيم السياسية والدينية المعتدلة على حساب النظام القديم في المنطقة الإسلامية، ولن يوفر أعداء المملكة أدنى جهد في الهجوم عليها بوسائلهم اللا أخلاقية المتنوعة، حيث تستخدم الحوادث والقضايا لتشويه وجه النظام العربي الجديد المضاد للقديم، إضافة إلى مزيد من المواجهات النوعية المقبلة، التي ستقوم على إيجاد صورة عامة عربية أو دولية ضد الفكرة نفسها، إذ سيهاجم مشروع التحديث بأسلوب مبالغ فيه، بوصفه "ليس إلا عملاً شخصياً لحكم فردي"، أو أن التحديث لا يكفي وأقل مما هو منتظر، مستشهدين بالعقبات المستمرة والموروثة، وكذلك الخلط بين ممارسات الأفراد والحكومات، ولهذا السبب تتعامل المملكة مع هذه الملفات بكثير من التروي والحذر، إذ إن الخروج من الوضع القديم لن يكون بلا ثمن.التأثير السعوديحبا الله هذه البلاد المقدسة بصفات عدة، جلها الهيبة والمكانة الرفيعة والمنعة والقوة، ولعل هذا السبب يقف كشوكة في حلق الحساد والكارهين الخير للمملكة وللأمتين العربية والإسلامية، فعند الحديث عن السعودي فأنت تتحدث عن أصالة العرب ومهد العروبة والبداوة، كما أنها على الرغم ممن يعادونها بأنها جزيرة العرب، إضافة إلى أنها مهد الإسلام ونقطة انتقاله إلى العالم، فمنها بدأ نبي الله محمد – صلى الله عليه وسلم - رسالته إلى العالم أجمع، فهاتان النقطتان كافيتان لإثارة الحسد والغيرة لدى أعداء المملكة، إذ يتربص الأعداء لضرب المملكة سواء على الصعيد الديني أو الاقتصادي أو العسكري أو الاجتماعي، فالثقل الذي تحظى به المملكة جعلها هدفا لأعداء السلام والإسلام في المنطقة، إضافة إلى تميزها في ميادين أخرى، إذ تحتل المملكة المرتبة التاسعة بين أقوى 23 دولة حول العالم، كما أنها تحتل المركز السابع على الترتيب السياسي والاقتصادي العالمي حسب تقرير لدورية "أميركان إنترست"، إذ تعتبر المملكة من الدول الأكثر تأثيراً على مستوى العالم.ويقف كثير من الأسباب وراء الحقد والكراهية، الذي تكنه بعض الدول للمملكة، إضافة إلى قوتها وتأثيرها وحظوتها بالأصالة الدينية والقومية، فالمملكة تحظى بكلمة مسموعة على مستوى العالم بسبب حكمة وأصالة قيادتها، إذ إنها غير جميع الدول، فأي زيارة يقوم بها خادم الحرمين الشريفين وعلى مر فترات حكم ملوك السعودية توصف الزيارة بـ "التاريخية"، فلا عجب من الهجمات التي تقوم بها أبواق نظام الحمدين والإخوان المسلمين، ومرتزقة إيران في المملكة، فأعداء النجاح كثر، ولن يطيب لهم أن تكون المملكة في أحسن حال، فهم يجزون بسوء نواياهم، فمنهم من ستكون بلاده جزيرة، ومنهم من اقتصاد بلاده على شفا الانهيار، ومنهم من يقضي ما تبقى من عمره خلف القضبان، وتبقى المملكة راية العز وبلد الإسلام، رغم أنف المتربصين.وبالعودة إلى قوة التأثير السعودي فلا بد من رؤية حجم الكراهية، فإن لم تجد لك حاقدا فاعلم بأنك فاشل، وهذا الحقد الإيراني كحالة ينبغي التوقف عندها، وتحليل جزء منها، منذ صعود الملالي إلى سدة الحكم في إيران، عمل - رحمه الله - الملك فهد حينها على استيعاب الجار الجديد، بهدف احتوائه، لكن سرعان ما كشر جار السوء عن أنيابه، من خلال الإعلان عن تصدير الثورة، إلى دول الجوار بهدف تفريس المنطقة والقضاء على صبغتها العربية، إذ إن القائمين على تصدير الثورة يهدفون إلى أحياء أمجاد الإمبراطورية الفارسية باسم الدين، ولتحقيق هذا الهدف فعليهم السيطرة على دول عدة، فكانت العراق الهدف الأول ليعملوا على محاربته والتنكيل به حتى تدميره، والجميع رأى ما حل ويحل بالعراق بسبب إيران، لكن الملالي يعلم وبشكل جيد أن الهدف ليس العراق إنما هي محطة، وبلاد الحرمين هي الهدف الذي سيبقى - بإذن الله - محرماً عليهم ولن يطالوه، فالملالي يعرف أن حجم تأثير المملكة في الأمتين العربية والإسلامية له المفعول الكبير في التأثير، إذ إنها الدولة التي توفر بيئة إنسانية متوازنة بين قوميتها وعقيدتها، وهذا ما لا يريده أعداء هذه البلاد المباركة، وهنا علينا ذكر بعض التجارب التاريخية، ومنها ما تعرضت له الأمة العربية من احتلال عثماني دام لنحو 400 سنة، وكانت هذه السنوات شديدة السواد على العرب، إذ نهبت أموالهم وخيراتهم وتم التضحية بأبنائهم تحت اسم الدين وشعار الجهاد في سبيل الله، والحقيقة كانت لرفع شأن سلاطينهم وجنرالاتهم، وكل ذلك كان بسبب سيطرتهم على الحرمين، وها هم أحفادهم اليوم وبعد أن استعادوا قليلا من قوتهم القديمة، بدأوا بإثارة الفتن والأزمات بين الأشقاء، لإعادة أمجادهم، وأخص بالذكر هنا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي سارع بدعم تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وتركيا ودول عربية أخرى، خصوصا في فترة "الخريف العربي" التي جلبت الدمار والخراب لعديد من الدول العربية، ولولا قوة المملكة في كافة المستويات لرأينا أياما أشد سوادا من تلك التي عاشها الأجداد في ظل الحكم العثماني. على الإخوة في قطر وفي شتى البلدان التي يتحكم فيها العجم أن يدعوا حكامهم للعودة إلى جادة الصواب والالتفاف حول راية التوحيد التي ترفعها المملكة، فالسعودية تهدف إلى توحيد العرب والمسلمين، وليس لديها أهداف مادية، فبحمد الله ومنته هي من أغنى الدول اقتصادياً، ولا تهدف إلى التوسع، فحدودها تضم آلاف الكيلومترات، إذ تصل مساحتها إلى أضعاف دول، وهي لا تريد سوى القوة والمنعة للعرب والمسلمين، وهذا ما يظهر بشكل واضح في علاقاتها الطيبة مع الجميع، إضافة إلى وحدة المصير مع كبريات الدول العربية كجمهورية مصر العربية وغيرها، وصداقتها مع الدول العظمى، بناء على الاحترام المتبادل، كما أن على قطر أن تدرك أن زيف ادعائها ومشاركتها في الحملة الظالمة ضد المملكة ستدفع ثمنهما عاجلا أم آجلا.ختاماً في أي تغيير أو أي خطوة تحدث في السعودية ترى عجب العجاب من المعلقين، ما بين مؤيد ورافض، كل هذه الاختلافات ستراها بقوة، فسابقاً وفي سنوات ما سميت حينها بـ "الصحوة"، كان المتربصون يصفون السعودية بأسوأ وصف، كل هذا لأنها كانت أقل من باكستان وأفغانستان تزمتاً، وعندما جاءت الوسطية على يد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، جاء نفس المتربصين وانتقدوا الإصلاحات ووصفوها بأسوأ الأوصاف، كما يعيبون عليها علاقاتها السياسية مع الأصدقاء والدول الحليفة، لكن لا يرون علاقات بلدانهم مع ذات الدول، كل هذا لأنها السعودية، ولذلك نتمنى أن تنتهي أزمة خاشقجي وتنتهي معها المؤامرة التي حيكت ضد المملكة، حتى يظهر هؤلاء المتربصون بحجة وقضية أخرى لمهاجمة بلاد الحرمين، والأمر ليس مقتصرا على شخص جمال خاشقجي، ولو كان أي مواطن حدثت معه ذات الظروف أو أقل منها لاتهموا المملكة بالوقوف وراء الأمر، لأن وظيفة هؤلاء توجيه التهم الباطلة إلى بلاد الحرمين، بهدف وضع المملكة في موقف محرج، حتى يتسنى لهم التنفس، وذلك بسبب الضغط الكبير الذي يتعرضون له من المملكة وحلفائها، جراء سياسات خاطئة قاموا بها في حق المملكة وحكومتها وشعبها، ولا نستغرب الهجمة المسعورة من "تنظيم الحمدين" وأبواقهم الضالة، وتكثيف جهودهم مع الملالي وأعوانهم، للإضرار بالسعودية وسمعتها.