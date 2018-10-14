مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (4497.36) نقطة منخفضًا بـ (7.60) نقطة وبنسبة (0.17) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (4489.76) نقطة.

وبلغت قيمة التداول (860) ألفًا و(795) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (58.2) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها (544) ألفًا و(18) ريالًا عمانيًا.

وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة (0.81 ) بالمائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (18.03) مليار ريال عماني.