مستوى قياسي للاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم المحلية .. بلغ 1.66 تريليون ريال

سجل الاستثمار المؤسسي في سوق الأسهم السعودية مستوى قياسيا جديدا، إذ بلغت نسبته نحو 87.77 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 87.51 في المائة، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة بلغت 26 نقطة أساس.

وبحسب تحليل وحدة التقارير في "الاقتصادية"، استند إلى بيانات موقع "تداول"، فإن ملكية المستثمرين المؤسسين بلغت نحو 1.66 تريليون ريال، بنهاية الربع الثالث من 2018، مقارنة بنحو 1.50 تريليون ريال للفترة المماثلة من 2017.

فيما بلغت ملكية الاستثمار غير المؤسسي نحو 232.2 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 215.2 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017.

ويعرف الاستثمار المؤسسي بأنه ذو السلوك الاستثماري الذي تتوافر فيه الاحترافية والقدرة على إدراك المخاطر وبناء القرارات، وتشمل الشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية والمحافظ المدارة للسعوديين أو غيرهم من المستثمرين.

وتراجع الاستثمار غير المؤسسي بشكل ملحوظ في سوق الأسهم السعودية خلال السنوات الماضية، رغم أن تداولاته ما زالت هي المسيطرة، حيث إن نسبة ملكيته قد انخفضت من نحو 13.7 في المائة بنهاية عام 2015 إلى نحو 13.1 في المائة بنهاية عام 2016، فيما بلغت بنهاية عام 2017 نحو 12.8 في المائة، وأصبحت تشكل نحو 12.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري.

يأتي ذلك بعدما قامت هيئة سوق المال بتوجيه الاكتتابات الأولية للصناديق الاستثمارية بنسب أعلى لتعزز قاعدة الاستثمار المؤسسي، وذلك بهدف تعزيز كفاءة السوق، كما أن توسيع قاعدة المستثمر المؤسسي يزيد من مستويات الإفصاح.

ومن خلال البيانات التاريخية فإن معدلات التداول للمستثمر غير المؤسسي قد شكلت خلال عامي 2016 و2017 متوسطا يبلغ ما بين 79 و86 في المائة من إجمالي التداولات في حين أن المستثمر المؤسسي تبلغ معدلات التداول لديه ما بين 14 و21 في المائة من الإجمالي للفترة ذاتها، فيما بلغت تلك المعدلات منذ مطلع العام الجاري حتى النصف الأول نحو 72 – 78 في المائة للمستثمر غير المؤسسي مقابل نحو 20 – 29 في المائة للاستثمار المؤسسي.

وتتأهب سوق الأسهم السعودية للدخول في مرحلة تحول جذرية خلال الفترة المقبلة، تعزز الاستثمار المؤسسي، عبر استقطاب الاستثمار الأجنبي، بما يرفع مستوى الثقة بالسوق، وذلك بعد سلسلة من الإصلاحات المستمرة منذ عام 2014.

* وحدة التقارير الاقتصادية