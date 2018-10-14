"التجارة": 24.9 ألف ترخيص لتخفيضات في 9 أشهر

في الوقت الذي تتنافس فيه المحال التجارية في قطاع التجزئة على تقديم التخفيضات والعروض الترويجية لجذب أكبر عدد من المستهلكين لزيادة المبيعات قبل نهاية السنة المالية الجارية، أصدرت وزارة التجارة والاستثمار 24970 ترخيصا الكترونيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وقالت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة والاستثمار، إنها تلقت خلال الفترة ذاتها نحو 14 ألف بلاغ من المستهلكين تضمنت عدم صحة الإعلان بالتخفيضات، وعدم الحصول على موافقة بالتخفيض، ومخالفة شروط التخفيضات.

وشددت الوزارة على تطبيق الأنظمة على المنشآت التجارية المخالفة وإيقاف أي عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقا للأنظمة.

ويعد إجراء تخفيضات دون الحصول على ترخيص من الوزارة مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري، يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بحسب منطوق الحكم القضائي.

وبحسب الوزارة، يعتبر تطبيق "تخفيضات" المصدر الرئيس لمعرفة جميع التخفيضات التجارية المرخصة والحديثة في المملكة وذلك عبر البحث مباشرة في قاعدة بيانات وزارة التجارة والاستثمار.

ويمتاز التطبيق بعديد من الميزات التي من أهمها البحث عن أي منتجات غذائية أو استهلاكية أو أي محال تجارية يهتم بها المستهلك مع إمكانية معرفة نسبة التخفيض ومدة العروض، ويمكن المستهلكين أيضاً من الوصول إلى مواقع التخفيضات عبر خدمة الخرائط التي يمكن من خلالها كذلك معرفة كل التخفيضات التجارية المحيطة بموقع المستهلك.

ويتوافر تطبيق "تخفيضات" حاليا للمستخدمين عبر الأجهزة الذكية على متجر "Apple" وكذلك “Google play” أو من خلال موقعه الإلكتروني، ويهدف التطبيق إلى توفير الجهد والوقت على المستهلكين في البحث عن التخفيضات المناسبة وحمايتهم من العروض والتخفيضات الوهمية.

وتنص الأنظمة على وجوب حصول المنشآت التجارية الراغبة في إجراء التخفيضات على ترخيص من وزارة التجارة والاستثمار يتضمن المنتجات التي يشملها التخفيض، وقوائم الأسعار قبل التخفيض وبعده، ونسبة التخفيض، ورقم الترخيص، ووضع المُرخّص له الترخيص أو صورةٍ منه في مكان ظاهر في كل محل في المدينة الواحدة، واحتفاظ المُرخّص له في كل محل مُرخّص بالقائمة المُعتمدة للأسعار ومستندات وفواتير المنتجات التي تشملها القائمة أو صورة منها طوال فترة التخفيض.