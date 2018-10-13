دبي تستعد للكشف عن أول سيارة تاكسي ذاتية القيادة

تستعد دبي للكشف عن أول سيارة تاكسي ذاتية القيادة في الإمارات والمنطقة، هذا الأسبوع.

وقال مسؤولون في هيئة الطرق والمواصلات بدبي للصحفيين اليوم السبت إنه سيتم عرض السيارة خلال معرض (جيتكس) المتخصص في عرض الخدمات الإلكترونية والذكية الحكومية، والذي ينطلق غداً الأحد.

وأشار المسؤولون إلى أن المركبة ستدخل في طور التشغيل التجريبي هذا الأسبوع، وهي مركبة تم تصميمها بالشراكة مع "واحة دبي للسيلكون" وشركة (دي جي وورلد) لتطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وسيبدأ تشغيل المركبة على مسارات خاصة بدبي.

وتتميز المركبة بتوفير معايير عالية من السلامة والأمان، حيث تشتمل على كاميرات وأجهزة استشعار لقراءة حالة الطريق، والتحكم بالمركبة وتجنّب الاصطدام بأي جسم.

وقالت الهيئة إن مركبات الأجرة ذاتية القيادة تسهم في تحقيق التكامل بين أنظمة النقل والمواصلات من خلال تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، وتحديداً مترو دبي وترام دبي للوصول إلى وجهاتهم النهائية.