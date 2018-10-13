وزارة المالية تشارك بمنصة "اعتماد" في معرض جايتكس 2018 بدبي

تشارك وزارة المالية من خلال منصة (اعتماد) الرقمية في معرض جايتكس العالمي للعام 2018م، الذي سيقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة (14 – 18 أكتوبر 2018م)، وذلك سعياً إلى إبراز المبادرات التي تدعم خطة التحول الرقمي لمنظومة العمل الحكومي وفق (رؤية المملكة 2030).

وفي إطار هذه المشاركة - التي تأتي الأولى - في معرض جايتكس؛ كشف وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام يعرب بن عبد الله الثنيان أن هدف المشاركة يتمثل في إبراز دور وزارة المالية كممكن رئيس في عملية تطوير القطاع المالي، وتسليط الضوء على جهودها المحورية في أتمتة التعاملات الحكومية، من خلال منصة (اعتماد) الرقمية، مؤكداً أن أهمية هذه المنصة تكمن في كونها نقلة مهمة ونوعية في مسار تحقيق التحول الرقمي لكل المعاملات الحكومية، كما أنها تعزز جانب التواصل الفعال والمثمر بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، سواءً ما يتعلق بتنفيذ مشاريع برامج رؤية المملكة 2030، أو مشاريع التنمية الوطنية، مشيراً إلى أن خدمات هذه المنصة ستسهم في تقليص الوقت، وتوفير المجهود الإداري والإجرائي بين وزارة المالية والجهات المستفيدة من خدمات الوزارة، بما يجعل الإجراءات أسرع، والنتائج أفضل.

يذكر أن (اعتماد) منصة رقمية وموحدة أطلقتها وزارة المالية في يناير 2018م، وهي تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات، حيث تضم عدة خدمات أساسية من أبرزها إدارة الميزانية لتوفير الخدمات الإلكترونية بكل ما يخص ميزانية الجهات الحكومية والحركات اللازمة عليها، وإدارة المنافسات والمشتريات لطرح المناقصات وفحص العروض والترسية إلكترونياً، وتمكين القطاع الخاص من الاطلاع على المناقصات واستقبال الدعوات وشراء الكراسات والتقديم عليها إلكترونياً، وإدارة العقود والتعميدات لإدارة كل ما يتعلق بالعقود والتعميدات من اجل تسجيلها بشكل إلكتروني حتى الحصول على الموافقات اللازمة من الجهة الحكومية ووزارة المالية، وإدارة الحقوق المالية بتمكين الجهات الحكومية من رفع طلبات أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين إلكترونياً، وإدارة المدفوعات بتمكن القطاع الخاص من تقديم مطالباتهم المالية الخاصة بمشاريعهم مع الجهات الحكومية مروراً بأوامر الصرف والدفع إلكترونياً.