أسوأ أسبوع للأسهم السعودية منذ يناير 2016.. قيمتها السوقية تراجعت 112 مليار ريال

أنهت الأسهم السعودية أسبوعها الأسوأ منذ يناير 2016، حيث فقدت 466 نقطة، بنسبة 5.8 في المائة، وأغلقت عند 7530 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بنحو 112 مليار ريال لتصل إلى 1.78 تريليون ريال.

وظهرت عوامل سلبية خلال الأسبوع أشير إليها في التقارير اليومية، إذ فقدت السوق متوسط 21 يوما، وتداولت دون 7800 نقطة، حيث ضغطت تلك العوامل على السوق من ناحية فنية، كما أن التحركات السلبية في أسعار النفط والتراجع في الأسواق العالمية الحاد يبدو أن ضاعف من حدة تراجع السوق المحلية.

ولا تزال السوق قادرة على التماسك والعودة للربحية حيث المكررات الربحية قريبة من المتوسط مع تداولها حاليا عند 16.91 مرة، ومكرر ربحية الشركات القيادية دون مكرر السوق، ما يجعل فرص العودة ممكنة، خاصة مع توقعات إيجابية للقطاع المصرفي الذي يسهم بنحو نصف ربحية السوق.

والعودة فوق مستويات 7800 نقطة واستعادة متوسط 21 و200 يوم سيسهم في استقرار السوق، بينما الدعم عند مستويات 7450-7400 نقطة، وكسر تلك المستويات سيعرض السوق لتراجعات أشد حدة.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7997 نقطة، حيث ارتفع في جلسة وتراجع في البقية. وكانت أعلى نقطة عند 8005 نقاط بمكاسب طفيفة بلغت 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 7511 نقطة، فاقدا 6 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق المؤشر العام عند 7530 نقطة، فاقدا 466 نقطة، بنسبة 5.8 في المائة.

وتراجعت قيم التداول 1 في المائة بنحو 194 مليون ريال لتصل إلى 14.9 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 30 ألف ريال.

بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 5.2 في المائة بنحو 31 مليون سهم متداول، لتصل إلى 641 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 1.2 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 8 في المائة بنحو 36 ألف صفقة لتصل إلى 495 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت جميع القطاعات وكان في الصدارة "المواد الأساسية" بنسبة 7.9 في المائة، يليه "الإعلام" بنسبة 6.8 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنسبة 6.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنسبة 38 في المائة، بقيمة 5.5 مليار ريال، يليه "المصارف" بنسبة 28 في المائة، بقيمة أربعة مليارات ريال، وحل ثالثا "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 9 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال.



أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الكابلات" بنسبة 22 في المائة، ليغلق عند 33.35 ريال، يليه "صادرات" بنسبة 20 في المائة ليغلق عند 57.30 ريال، وحل ثالثا "الباحة" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 17 ريال.

وتصدر المتراجعة "اللجين" بنسبة 18 في المائة ليغلق عند 23.80 ريال، يليه "المتقدمة" بنسبة 11.3 في المائة ليغلق عند 48.15 ريال، وحل ثالثا "العالمية" بنسبة 11.2 في المائة ليغلق عند 32.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "سابك" بقيمة ملياري ريال، يليه "الإنماء" بقيمة 1.9 مليار ريال، وحل ثالثا "كيان السعودية" بنسبة 1.3 مليار ريال.



*وحدة التقارير الاقتصادية