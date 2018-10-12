واردات الصين النفطية الأعلى في 4 أشهر

قفزت واردات الصين اليومية من النفط الخام في أيلول (سبتمبر) إلى أعلى مستوياتها منذ أيار (مايو)، في الوقت الذي تتطلع فيه شركات التكرير المستقلة إلى تعزيز مخزوناتها قبيل الشتاء.وبحسب "رويترز"، بلغت الشحنات الداخلة إلى البلاد الشهر الماضي 37.12 مليون طن أو ما يعادل 9.05 مليون برميل يوميا ارتفاعا من 9.04 مليون برميل يوميا في آب (أغسطس) وبما يمثل زيادة للشهر الثالث على التوالي، وفقا لأرقام الإدارة العامة للجمارك.وتظهر بيانات الجمارك أن إجمالي واردات الخام على مدى الأشهر التسعة الأولى من العام قفز 6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2017 إلى 336 مليون طن، أو 8.98 مليون برميل يوميا.وقال متعامل في الخام مع شركة تكرير مستقلة قبل نشر البيانات، "إن معدلات استهلاك الخام ترتفع منذ سبتمبر، مع ثبات الطلب على الوقود، كنا نشتري النفط الخام، ما دفع علاوات بعض درجات الخام إلى الارتفاع".لكن بعض شركات التكرير الصينية قلقة بشأن تسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية في تآكل هوامش أرباحها.ويرى سنجيك تي المستشار لدى "إس.آي.ايه إنرجي"، المقيم في بكين، أن "نمو واردات الخام تباطأ في سبتمبر جزئيا بسبب نمو إيجابي على الأرجح في إنتاج النفط المحلي".ورفعت الصين حصص استيراد النفط للشركات غير الحكومية لعام 2019، مما من المحتمل أن يدعم واردات الخام.وتوقفت الصين، التي تعد ثاني أكبر مستهلك للنفط الأمريكي، عن استيراد الخام من الولايات المتحدة، في وقت يعيش فيه أكبر اقتصادين في العالم حربا تجارية متصاعدة.ورغم أن النفط ظل بمنأى عن حرب الرسوم الجمركية المشتعلة بين البلدين، إلا أن المصافي الصينية تجنبت شراء النفط الخام من الولايات المتحدة.وقال شي تشونلين رئيس شركة "سي إم إي إس"، إحدى شركات النقل الرئيسية للخام من الولايات المتحدة إلى الصين "قبل الحرب التجارية كان لدينا عمل جيد لكن الآن توقف تماما".وأضاف أن "الحرب التجارية تجبر الصين أيضا على تنويع إمدادات فول الصويا، حيث تشتري بكين الآن معظم فول الصويا من أمريكا الجنوبية".وبلغت واردات الصين من الخام الأمريكي في آب (أغسطس) 334 ألف برميل يوميا، في حين يستورد ثاني أكبر اقتصاد في العالم جزءا كبيرا من حاجاته النفطية من روسيا، التي ارتفعت من 665 ألف برميل يوميا في 2014 إلى 1.2 مليون برميل يوميا في العام الماضي.